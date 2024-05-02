NBA》柯瑞還能超越詹姆斯、KD再拿一冠？ 美媒點出關鍵

杜蘭特、詹姆斯、柯瑞。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕聯盟三大巨星詹姆斯（LeBron James），杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）在今年都無法挺進季後賽次輪，其中柯瑞更是連季後賽都進不了。不過《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）卻大膽表示，柯瑞能超越詹姆斯與杜蘭特，在生涯結束前再拿一冠。

「我來告訴你為什麼，」史密斯在「First Take」節目上說道，「我不認為詹姆斯會離開洛杉磯（湖人），老實說，我不相信湖人能夠獲得他所需要的拼圖來幫助他們度過難關。至於杜蘭特，他所到之處引起的各種不悅佔了很大的因素，我不知道他是否會離開鳳凰城（太陽），我也不知道他會去哪。」

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史密斯接著指出，若不是D.格林（Draymond Green）遭到禁賽20場，勇士可能根本不必打附加賽。此外，勇士陣中還有許多年輕潛力，像是庫明加（Jonathan Kuminga）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski），「你知道明白的能耐，而且K.湯普森（Klay Thompson）打出低迷賽季，場均18分，命中率43%、三分命中率38.7%已經算低迷了！」

史密斯表示，「技術上來說，他們擁有可以奪冠的所有要件，只要D.格林不要被禁賽，並且勇士再補上一位長人，一定可以走得更遠。」

無論詹姆斯、杜蘭特或柯瑞是否能再度奪冠，這三位巨星都已經走到生涯盡頭，今年的季後賽就可嗅出世代交替的味道，球迷們也應當把握他們還在場上奮戰的時光。

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