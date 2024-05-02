晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞還能超越詹姆斯、KD再拿一冠？ 美媒點出關鍵

2024/05/02 17:11

杜蘭特、詹姆斯、柯瑞。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕聯盟三大巨星詹姆斯（LeBron James），杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）在今年都無法挺進季後賽次輪，其中柯瑞更是連季後賽都進不了。不過《ESPN》球評史密斯（Stephen A. Smith）卻大膽表示，柯瑞能超越詹姆斯與杜蘭特，在生涯結束前再拿一冠。

「我來告訴你為什麼，」史密斯在「First Take」節目上說道，「我不認為詹姆斯會離開洛杉磯（湖人），老實說，我不相信湖人能夠獲得他所需要的拼圖來幫助他們度過難關。至於杜蘭特，他所到之處引起的各種不悅佔了很大的因素，我不知道他是否會離開鳳凰城（太陽），我也不知道他會去哪。」

史密斯接著指出，若不是D.格林（Draymond Green）遭到禁賽20場，勇士可能根本不必打附加賽。此外，勇士陣中還有許多年輕潛力，像是庫明加（Jonathan Kuminga）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski），「你知道明白的能耐，而且K.湯普森（Klay Thompson）打出低迷賽季，場均18分，命中率43%、三分命中率38.7%已經算低迷了！」

史密斯表示，「技術上來說，他們擁有可以奪冠的所有要件，只要D.格林不要被禁賽，並且勇士再補上一位長人，一定可以走得更遠。」

無論詹姆斯、杜蘭特或柯瑞是否能再度奪冠，這三位巨星都已經走到生涯盡頭，今年的季後賽就可嗅出世代交替的味道，球迷們也應當把握他們還在場上奮戰的時光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。