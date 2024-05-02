路跑》長榮馬拉松10/27開跑 參賽可賺哩程數回饋還能抽機票

長榮航空城市觀光馬拉松今天舉辦報名啟動記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024年長榮航空觀光城市馬拉松將於10月27日起跑，今年最大亮點除了全馬、半馬冠軍獎金加碼之外，國內全馬男、女子組冠軍還能獲得不限航點的機票，此外，參賽跑者不限組別，每跑1公里，長榮航空就贈送無限萬哩遊100哩，最高享4200哩回饋，還能抽機票。

長榮馬拉松有全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及3公里，共2萬4000個名額，今天舉行報名啟動記者會，揭露由休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，將跑者在賽道上看到的台北地標及休士頓知名地標展現於創作中。

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從2018年開辦至今的長榮馬拉松，去年也吸引約2000名海外跑者參賽，希望透過路跑賽事結合觀光，屆時跑者將從台北凱達格蘭大道起跑，一覽台北的知名景點。

長榮航空結合公益，每年皆從報名費提撥120萬元捐贈給社福單位，此外，舉辦的「幼苗計畫」進入第3年，且以培育國手幼苗的精神，邀請專業跑步團隊Nike Run Club前進校園，制定訓練課程，也會找知名運動員分享心路歷程。

長榮馬拉松的冠軍獎金也將提高，全馬男、女子組冠軍獎金為11萬元，半馬5萬元，國內冠軍還會加贈不限航點的經濟艙來回機票，此外，還提供歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張，立榮航空國內機票共20張，讓參賽者抽獎。

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