NBA季後賽》三鐵共構！快艇3星創史上首見難堪紀錄 哈登拒訪撂1字閃人

哈登、P.喬治、魏斯布魯克。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部首輪G5「天王山之戰」，快艇在自家主場兵敗如山倒，以93：123慘敗給獨行俠，其中快艇3星哈登（James Harden）、P.喬治（Paul George）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）「三鐵共構」，寫下史上首見難堪紀錄。

此役「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）仍因傷缺席，上一戰神準的哈登與P.喬治今天瘋狂打鐵，哈登12投2中僅拿7分，P.喬治13投4中得15分。而魏斯布魯克更是手感從沒好過，今天11投2中、三分球3投盡墨，僅拿6分。

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根據《OptaSTATS》數據指出，快艇成為史上第一支擁有3名9屆以上全明星球員，但每一位單場的命中數不到出手數三分之一的球隊。其中哈登一共入選過10次全明星賽，P.喬治與魏斯布魯克則各有9次。

賽後P.喬治受訪表示，「我認為比賽一開始我能做得更好，利用對方防守給我的機會。有很多次我原本能將球傳出去，但我錯過了，我認為我們原本可以原本好好利用這些機會。」

至於哈登賽後離開球場時，在球員通道面對記者詢問，待會是否會出席賽後記者會受訪，哈登冷冷地用含糊的方式說了一句「不」，就逕自離開。

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