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中職》陳冠宇找回球速 近3場連續解決10名打者

2024/05/02 19:46

樂天桃猿陳冠宇。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿左投陳冠宇開季被安打和四壞球都偏多，4月中防禦率還高達4.26，但是最近連4場沒有被安打，最近3場更連續解決10名打者，陳冠宇表示，最近有找回球速，才能有效拿下出局數。陳冠宇也封印重返先發的目標，專心在牛棚幫助球隊。

陳冠宇本季前6次登板投6.1局，被擊出7支安打，投出3次四壞球，陳冠宇表示，當時球速不到140公里，被確實擊球的比例偏高，因為壓制力不夠，就會投得比較閃，壞球就增加，惡性循環之下當然不會有好的結果。

在陳冠宇為投不出球速所苦的時候，陳鴻文和對運科很有研究的黃偉晟適時援手。陳冠宇表示，兩位學長都對如何增加揮臂速度給他建議，幫他找回球速，現在投到144公里，也讓搭配的變化球有速差，更勇於和打者對決，投進好球帶結果會怎樣不知道，但是不投進好球就不會有結果，很幸運最近都有好的結果。

陳冠宇去年季後主動要求轉任先發，今年春訓以先發調整，2月中曾在宮崎交流賽對軟銀隊先發，但球季開打後仍回到牛棚。陳冠宇表示，去年季後不知道陳禹勳、賴鴻誠等中繼投手會離隊，在牛棚戰力不足的狀況下，轉任先發的要求好像變得很任性，因此決定專心擔任中繼，在球隊最需要的位置上努力。

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