T1季後賽》不怕強碰衛冕軍中信特攻 台北戰神喊出「We Fight一起戰！」

臺北台新戰神季後賽口號「We Fight！一起戰」。（台北戰神提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕延續臺北台新戰神代理總教練許皓程對團隊叮嚀「一起贏，一起輸」，戰神隊史首次闖進季後賽，口號喊出「We Fight一起戰！」面對強勁的衛冕軍，臺北戰神並肩作戰，為臺北而戰、為戰友而戰、為團隊而戰，禁區悍將恩多呼應說道：「為球衣胸前隊名而努力，打出團隊的勝利。」

季後賽為5戰3勝制，前兩場作客新莊，戰神於5月9日舉行主場首戰，陳文宏向戰友喊話「陪我們一起戰到最後一哩路，你們的加油聲帶給我們無比信心。」力邀戰友身穿戰神紅進場挺戰神，一同成為戰神後盾，用應援聲戰出來，與我們「一起戰」！

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臺北戰神季後賽口號「We Fight一起戰」，視覺承襲晉級賀圖的漫畫風格，以漫畫封面為概念，象徵往後翻閱的每個故事，如同戰神的每一場比賽，都是隊史的新篇章，隊長林宜輝曾說：「我們的每一場季後賽都在寫下自己的歷史，希望能將好的成績，延續更久。」取其MARS與火星的意涵，整體以戰神主色紅搭配同為紅色火星的星球背景，代表團隊已滿載鬥志、能量，陣中16位球員將全力奮戰，展現對勝利的渴望，帶給球迷最熱血沸騰的球賽，迎向全新挑戰。

本週六將迎戰中信特攻，談及過往對戰結果，陣中經驗豐富的赫里斯-傑佛森強調「無論過去我們對戰成績如何，現在就是0比0的重新開始，如同新的賽季一般。」他也進一步提醒團隊，面對高張力的比賽，需要保持競爭心態面對，他也鼓勵隊友：「團結奮戰，享受每一刻我們在場上的時間。」陳文宏同樣強調團隊凝聚力的重要性，「中信的歐陸球風與洋將身型高大，防守上一個人絕對沒有辦法，一定要有團隊的配合，並謹慎的處理每一顆球才有機會拿下勝利。」曹薰襄也提到「唯有讓球的流動更加順暢才能突破對手。」已是職籃三年級生的丁聖儒，過去兩年皆有季後賽經驗的他認為，面對有經驗的隊伍，場上應保持專注，把握每分鐘的攻防，另外心理素質也更加重要，「準備好戰鬥的心態，才能應對高強度的季後賽。」

臺北台新戰神季後賽主場首戰將於5月9日舉行，比賽地點移師台大綜合體育館3F，戰神應援團長Rina與Taishin Wonders洗菜、橘兒、Mika、俐蓁、柳柳、彭彭、甜心、蔓妮、Ally也將與戰友一同應援，並帶來全新演出，用最有氣勢的開場為戰神主場揭開序幕，季後賽門票已於FamiTicket全網購票網、全家便利商店FamiPort機台開賣中，為回饋戰友支持，推出多種優惠購票方案，於5月9日比賽第二節結束後購票，可享星光票5折，另外預售票更提供戰友同行價，線上購買4樓戰神之鎧享4人同行1人免費，號召更多戰友「一起戰」，捍衛主場勝利。

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