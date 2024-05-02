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MLB》洋基當晚最大驚喜！ 索托再秀1「隱藏版」強項、曝遠大目標

2024/05/02 20:40

索托。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今靠著工具人O.卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）的2分砲，以及火球男吉爾（Luis Gil）超優質先發，以2：0擊敗金鶯。而這場比賽的另外一個值得注意的焦點則是索托（Juan Soto），不過並不是他的打擊，而是他的跑壘。

索托今天發動了3次盜壘，其中2次成功，被紐媒《NJ.com》認為是洋基當晚的最大驚喜。「我不知道索托的跑速，但那傢伙是個擁有所有技能包的球員。他是個力量強大的打者，很多力量型打者也都有很棒的速度，所以我猜他很快。」O.卡布雷拉說道。

O.卡布雷拉猜得沒錯，根據《Baseball Savant》指出，索托是洋基全隊衝刺速度第4快的球員，前3名分別為柏提（Jon Berti）、沃爾普（Anthony Volpe）與O.卡布雷拉，至於最慢的則是瑞佐（Anthony Rizzo）。

索托生涯單季最多盜壘是12次，但他自認有能力輕鬆刷新這項紀錄，他希望今年至少累積20次盜壘成功。「這就是我的目標，我只需要再更積極搶壘，讓自己處於更有利的位置，在隊友的幫助下，單季20盜不是問題。」

洋基主帥布恩（Aaron Boone）點出，金鶯此役先發投手柏尼斯（Corbin Burnes）的投球動作較大，這也讓洋基有機可趁，「索托在這方面做得很好。」儘管索托不會經常收到「開綠燈」的指示，不過O.卡布雷拉認為，以索托很會選保送的特性，20盜肯定有機會。

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