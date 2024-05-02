體育署》先聘後訓保證就業  運動員跨界挑戰自我前進科技產業

體育署委託高雄大學辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，鼓勵有意跨界挑戰的優秀選手報名參加，藍坤田組長（右起）、高雄大學校長陳月端、競技運動組科長夏淑蓉出席記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕為拓展運動選手多元就業管道，教育部體育署委託高雄大學自112年至116年辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，預計辦理3梯次，每梯次為期2年，歡迎運動選手報名。

體育署指出，目前第1梯次已成功媒合25名選手獲得企業錄取，並規劃每週2日至高雄大學參與進階職能訓練課程。第2梯次已於3月25日開始受理報名，將於7月5日截止招募，申請對象以曾為國家代表隊、參加國內六大綜合性運動賽會（全國運動會、全民運動會、全國原住民族運動會、全國身心障礙國民運動會、全國大專校院運動會、全國中等學校運動會）、大專聯賽或全國單項運動協會所舉辦正式賽事最優級組之大學畢業選手，鼓勵有意跨界挑戰的優秀選手報名參加。

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勇於挑戰、克服困難是優秀選手的特質，也是科技產業選才的對象，本梯次計有日月光、華泰、國巨、台虹、穎威、華東等6大企業參與本計畫，透過先聘後訓方式保證就業，從基礎技術員身分開始，於2年期間完成基礎訓練及進階訓練，通過考核即可往工程師或現場管理等職務晉升。高雄大學規劃關懷輔導制度，包括適時給予學員心靈關懷、學習輔導、職涯諮詢等，協助學員在職場穩定就業，校長陳月端今也出席記者會分享成果。

體育署表示，照顧優秀退役運動選手是政府重要政策，依行政院核定「優秀運動選手輔導方案」來提供績優運動選手職涯多元發展機會，輔導措施包括「輔導媒合擔任專任運動教練」、「推動民間團體聘用績優運動選手」、「推動企業聘任運動指導員」、「扶植培育運動產業人才」、「提供信用保證、利息補貼及創業協助」、「優先列入運動彩券經銷商資格」，讓選手有更多元的選擇。相關半導體產業人才培訓計畫細節可至計畫網站（https://sports.geekers.tw/）或撥打專線（07-591-9574）查詢。

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