湯優盃》日本不敵大馬8強止步 桃田賢斗正式告別國際賽舞台

桃田賢斗。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本男團今在湯姆斯盃男子羽球團體賽8強戰，以1：3不敵馬來西亞，8強止步，而原定在湯姆斯盃後退役的桃田賢斗被安排在第5點，也無法上陣助隊搶勝，遺憾告別國際舞台。

29歲的桃田賢斗曾為世界球王，2019年單季豪取11冠寫下歷史。但他2020年時於馬來西亞發生嚴重車禍，傷及眼部影響視力以及身體狀況，在國際賽表現日漸下滑。確定無緣巴黎奧運後，他也在日前宣布，預計在今年湯優盃後退出國家隊，未來不會再參與國際賽事。

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日本隊這次湯姆斯盃以分組第1闖進8強，今天對決馬來西亞，第1點的西本拳太以13：21、3：21敗給李梓嘉，雖然第2點的保木卓朗／小林優吾以18：21、21：14、21：19擊敗蘇偉譯／謝定峰，但第3點的渡邊航貴以13：21、10：21不敵梁峻豪，大馬率先聽牌。

第4點雙打古賀輝／齋藤太一和大馬吳世飛／伊祖丁苦戰3局後，仍以21：18、15：21、12：21落敗，無緣延長戰線，日本也中止連續3屆闖進湯姆斯盃4強的紀錄。

桃田賢斗原定今天在第5點登場，要對決20歲小將賀首維，無奈日本提前落敗，他也無緣登場，他和李佳豪昨天在小組賽的對決，成為他在國際賽最後一戰。

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