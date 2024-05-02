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湯優盃》石宇奇3局大戰逆轉勝！ 中國3：1扳倒衛冕軍印度晉級4強

2024/05/02 22:13

石宇奇。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國男團今在湯姆斯盃男子羽球團體賽8強戰，以3：1扳倒衛冕軍印度，收下4強門票。

中國隊與上屆冠軍印度狹路相逢，第1點由世界排名第2的石宇奇對決世界排名第9高手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），雙方過往8度交手，石宇奇拿下6勝居上風。

石宇奇首局以15：21讓出後，次局重整旗鼓以21：11扳回一城，成功延長戰線，石宇奇在決勝局延續氣勢以21：14勝出，此役激戰3局倒吃甘蔗上演逆轉勝，助隊先馳得點。

第2點男雙，中國組合梁偉鏗／王昶以21：15、11：21、21：12擊敗印度強敵蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），率隊取得聽牌優勢。

中國好手李詩灃雖在第3點以21：13、8：21、14：21遭印度名將森（Lakshya Sen）逆轉，讓對方延長戰線，但來到第4點，中國男雙任翔宇／何濟霆以21：10、21：10輕取卡皮拉（Dhruv Kapila）／賽·普拉蒂克（Sai PRATHEEK.K），幫助球隊成功關門。

中國男團晉級4強，粉碎印度2連霸美夢，下一戰要對上馬來西亞，競爭決賽門票。

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