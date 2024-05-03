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NBA》湖人從季初就註定失敗！ 詹姆斯點破關鍵：我們他X的根本...

2024/05/03 07:06

詹姆斯。（資料照）

〔體育中心／ˊ綜合報導〕湖人在今年季後賽首輪以1：4遭金塊淘汰，紫金一哥詹姆斯（LeBron James）近日也在節目中坦言，湖人的失敗早在季初時就已經註定，他也點出湖人遭到淘汰的關鍵原因。

詹姆斯在與瑞迪克（JJ Reddick）的Podcast節目「Mind the Game Pod」談及球隊在季初的投籃瓶頸，「我們根本投不進，我們總以為事情會水道渠成，在球季前一個半月至兩個月，我們的三分線他X的根本連框都摸不到。」

詹姆斯繼續指出，球隊投籃的困境迫使他們必須站上罰球線，「我們在三分球出手排名全聯盟第29名，而人們卻一直抱怨我們罰球是全聯盟前5多，因為這就是我們打球方式的結果。」湖人本季場均罰球數為全聯盟第2，82場比賽共罰1983球。

湖人例行賽三分命中率為37.7%，其中詹姆斯貢獻生涯新高的41%，D.羅素（D’Angelo Russell）則為全隊最高的41.5%。然而季後賽面對金塊5戰，湖人三分命中率僅29.9%，其中詹姆斯的38.5%仍相當優異，但D.羅素僅31.8%，其他角色球員如里維斯（Austin Reaves）僅26.9%，普林斯（Taurean Prince）29.4%。

湖人遭淘汰後，外界紛紛開始揣測詹姆斯的下一步，日前他也在X（原推特）回應，「我看到也聽到很多關於我未來的報導，我已經說過，現在我還會再說一遍，我還不知道，因為我現在只想跟我家人、朋友共度時光，當我和我家人、顧問及經紀人討論過後，我才會知道，屆時你們也會知道。」

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