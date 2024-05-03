網球》女雙球后謝淑薇今晚再出發 力拚馬德里紅土冠軍戰門票

謝淑薇（左起）和梅騰絲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕女雙世界球后謝淑薇近況甚佳，攜手比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）連戰皆捷，安抵2024馬德里網賽女雙4強，台灣時間今晚約7點，頭號種子「台比聯軍」將與第6種子捷克卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／德國西格蒙德（Laura Siegemund）力拚冠軍戰門票。

這項男女共站、WTA千分等級的紅土大賽，謝淑薇與已退役的捷克老戰友史崔可娃（Barbora Strycova）曾於2019年首度封后；巧的是，去年小薇就在西班牙首都復出，展開重返世界女雙球后的神奇之旅，因此馬德里幸運地對她別具意義，此行期許與梅騰絲再接再厲，朝著賽史第2冠邁進。

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經驗豐富的小薇組合，本季已在澳洲公開賽、印地安泉打下兩座冠軍，如今馬德里紅土又連闖3關，４強面對前女雙球后卡雷茲可娃，以及目前女雙第6的西格蒙德，勢必有番硬仗。由於本季首度組軍的「捷德人馬」來勢洶洶，此行3連勝1盤未失，「台比聯軍」臨場得延續合作默契與頑強韌性，才能力挫勁敵挺進決戰。

至於另組女雙4強賽，則由西國地主第8種子西班牙布克莎（Cristina Bucșa）／托摩（Sorribes Tormo），對決俄國帕夫柳琴科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）／波塔波娃（Anastasia Potapova）。

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