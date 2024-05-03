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MLB》上澤直之初登板繳完美2局無失分好投 透露配球策略改變

2024/05/03 07:51

紅襪日籍投手上澤直之今天迎來大聯盟生涯初登板。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍投手上澤直之日前升上大聯盟，今天迎來大聯盟初登板，後援2局讓對手6上6下，賞1次三振。紅襪隊最後在主場以1比3敗給巨人。而巨人南韓好手李政厚4打數沒有敲安，賽後打擊率降至2成50。

上澤直之今天在第8局登板後援，連續讓巨人打者索勒（Jorge Soler）、佛羅雷斯（Wilmer Flores）敲內野飛球被接殺，接著上澤直之用指叉球三振康佛托（Michael Conforto），讓對手3上三下。

續投第9局的上澤直之，連續讓巨人打者貝利（Patrick Bailey）、查普曼（Matt Chapman）、艾斯查德（Thairo Estrada）敲滾地球出局，生涯大聯盟初登板投出完美2局。

總計上澤直之投2局共投19球有14顆好球，送出1次三振，沒有失分。上澤此戰共投了12顆指叉球、4顆四縫線速球、3顆曲球，最快丟到91.8英里（約147.7公里）。

紅襪與巨人之戰前6局打完戰成1比1平手，艾斯查德在第7局敲適時安、阿米德（Nick Ahmed）高飛犧牲打，幫助巨人單局拿2分，最後贏得比賽。

紅襪日籍投手上澤直之今天迎來大聯盟生涯初登板。（法新社）

上澤直之賽後受訪表示，今年在小聯盟3A期間，主要是練習把指叉球丟進好球帶，認為來到美職賽場，自己的速球無法當決勝球，因此在3A增加指叉球使用率，讓速球與其他球種發揮作用

來自日職日本火腿的王牌投手，上澤直之今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟光芒，但他在春訓期間出賽4場2場先發，吞下1敗、防禦率高達13.03，共投9.2局被敲15安（包含3轟），被打擊率高達3成49，每局被上壘率為2.38。

上澤直之最後選擇跳脫合約，並以小聯盟約加盟紅襪，他本季在紅襪3A先發3場，戰績2勝1敗防禦率4.80，共投15局被敲15安（包含2轟），賞17次三振、丟4次保送，被打擊率為2成54，每局被上壘率為1.27。

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