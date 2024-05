MLB》上澤直之初登板繳完美2局無失分好投 透露配球策略改變

紅襪日籍投手上澤直之今天迎來大聯盟生涯初登板。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪日籍投手上澤直之日前升上大聯盟,今天迎來大聯盟初登板,後援2局讓對手6上6下,賞1次三振。紅襪隊最後在主場以1比3敗給巨人。而巨人南韓好手李政厚4打數沒有敲安,賽後打擊率降至2成50。

上澤直之今天在第8局登板後援,連續讓巨人打者索勒(Jorge Soler)、佛羅雷斯(Wilmer Flores)敲內野飛球被接殺,接著上澤直之用指叉球三振康佛托(Michael Conforto),讓對手3上三下。

續投第9局的上澤直之,連續讓巨人打者貝利(Patrick Bailey)、查普曼(Matt Chapman)、艾斯查德(Thairo Estrada)敲滾地球出局,生涯大聯盟初登板投出完美2局。

總計上澤直之投2局共投19球有14顆好球,送出1次三振,沒有失分。上澤此戰共投了12顆指叉球、4顆四縫線速球、3顆曲球,最快丟到91.8英里(約147.7公里)。

紅襪與巨人之戰前6局打完戰成1比1平手,艾斯查德在第7局敲適時安、阿米德(Nick Ahmed)高飛犧牲打,幫助巨人單局拿2分,最後贏得比賽。

紅襪日籍投手上澤直之今天迎來大聯盟生涯初登板。(法新社)

上澤直之賽後受訪表示,今年在小聯盟3A期間,主要是練習把指叉球丟進好球帶,認為來到美職賽場,自己的速球無法當決勝球,因此在3A增加指叉球使用率,讓速球與其他球種發揮作用

來自日職日本火腿的王牌投手,上澤直之今年以小聯盟約附帶大聯盟春訓加盟光芒,但他在春訓期間出賽4場2場先發,吞下1敗、防禦率高達13.03,共投9.2局被敲15安(包含3轟),被打擊率高達3成49,每局被上壘率為2.38。

上澤直之最後選擇跳脫合約,並以小聯盟約加盟紅襪,他本季在紅襪3A先發3場,戰績2勝1敗防禦率4.80,共投15局被敲15安(包含2轟),賞17次三振、丟4次保送,被打擊率為2成54,每局被上壘率為1.27。

