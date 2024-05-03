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MLB》5.1局飆8K無失分奪勝 遊騎兵王牌卻傳出傷情

2024/05/03 08:13

遊騎兵強投艾瓦歐迪。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵強投艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）今天面對國民繳出5.1局飆8K無失分的好投，幫助衛冕軍以6：0完封，自己也收下本季第2勝，但他因為右腹股溝緊繃提前退場，明天將接受核磁共振檢查（MRI），確認傷勢情況。

遊騎兵強投艾瓦歐迪今天先發對戰國民表現神勇，前5局只被敲出2支安打，另外飆出8次三振，有機會繳出本季第4場優質先發，但在6局上1人出局後，艾瓦歐迪先對森索（Nick Senzel）投出四壞球保送，然後再向賈西亞（Luis García Jr.）投出一顆93.8英里的速球，艾瓦歐迪之後看往休息區，總教練波契（Bruce Bochy）和訓練員等人都上到投手丘關心艾瓦歐迪狀況，隨後就退場休息。艾瓦歐迪總計5.1局用92球，被敲2安無失分，另有8次三振和2次保送，防禦率為2.61。

遊騎兵強投艾瓦歐迪。（今日美國）

「投球時突然感覺到不對勁，」艾瓦歐迪賽後受訪表示，原本是想說先叫來訓練員，然後再進行兩次熱身投球，但教練團為了保險起見，讓他提前離場休息。遊騎兵總教練波契認為艾瓦歐迪的狀況必須謹慎評估，不想要強迫他繼續投下去，他可能需要休息一下，明天將會讓他接受進一步的檢查。

遊騎兵3局下靠著4支安打的串連，單局灌進3分，第8局再下一城，海姆（Jonah Heim）和顏考斯基（Travis Jankowski）分別擊出適時安打進帳3分，遊騎兵終場以6：0完封國民，國民24歲左投帕克（Mitchell Parker）主投5.1局失3分，苦吞大聯盟生涯首敗。

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