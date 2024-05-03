NBA季後賽》雷納德連3場缺陣！「三星」快艇G6面臨背水一戰

雷納德。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部首輪賽事，本季組成「四巨頭」的快艇昨天以93比123慘敗獨行俠，系列賽陷入2比3的絕對劣勢。因傷缺陣的快艇球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），確定系列賽第6戰無法上場。

快艇其他三位球星哈登（James Harden）、P.喬治（Paul George）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨天手感冰冷，哈登全場12投僅2中拿7分，P.喬治全場13投4中拿15分，魏斯布魯克整場11投2中拿6分。這也是快艇在季後賽首輪G5慘敗主因。

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雷納德受到傷勢影響，他在本季例行賽最後8場、以及季後賽首輪G1都缺陣。雷納德只上場打G2、G3，各拿15分與9分，快艇在這兩場賽事都輸球。這將是雷納德連續3場因右膝蓋發炎缺陣。

雷納德持續缺陣，快艇陷入淘汰邊緣。（資料照，今日美國）

雷納德曾在2021年季後賽首輪G6賽事面對獨行俠，單場狂砍45分，幫助快艇延長戰線，最後快艇在系列賽以4比3逆轉晉級。

雷納德本季在例行賽上場68場事自2016-17年來最多，平均有23.7分、6.1顆籃板、3.6次助攻，整體投籃命中率為52.5％，三分球命中率為41.7％。

另外，快艇後衛曼恩（Terance Mann）因右腿挫傷，目前出賽狀態為不確定可以出賽。

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