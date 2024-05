MLB》洋基50億左投狂掉7分遭KO、托瑞斯低級失誤 條紋軍近4戰吞3敗

洋基明星左投羅冬。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基明星左投羅冬(Carlos Rodon)今天僅投4局狂掉7分有6分自責,共挨了3發全壘打,寫下本季最慘一役。洋基最後以2比7敗給金鶯,這次雙方4連戰交手,條紋軍只拿1勝3敗,目前洋基以20勝13敗暫居美國聯盟東區第2。金鶯則以20勝11敗居美東龍頭、領先洋基有1場勝差。

洋基打線第3局先靠瑞佐(Anthony Rizzo)的適時安拿到1分,金鶯隊3局下靠蒙卡索(Ryan Mountcastle)陽春砲追平,第4局金鶯打者馬提歐(Jorge Mateo)、麥肯納(Ryan McKenna)各敲一發陽春彈,讓金鶯取得3比1領先。

請繼續往下閱讀...

洋基明星左投羅冬。(美聯社)

羅冬續投第5局,先被金鶯強打拉契曼(Adley Rutschman)敲二壘安打,接著蒙卡索敲適時安再拿1分。羅東這時讓金鶯強打桑坦德(Anthony Santander)敲游擊滾地球,原本有望製造雙殺,但洋基二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)接球時發生要命失誤,讓金鶯持續攻佔一、二壘。接著金鶯魏斯伯格(Jordan Westburg)敲三壘安打進帳2分,也把羅冬打退場。

洋基換馬納利奇歐(Ron Marinaccio)接替投球,馬提歐敲高飛犧牲打追加保險分。洋基打線只在第7局靠托瑞斯的陽春砲追回1分,最後條紋軍吞近4戰第3敗。

2022年休賽季以6年1.62億美元(約50億新台幣)的羅冬,今年開季前6場交出2勝1敗、防禦率2.48的好成績。但羅冬此戰帳面上僅投4局被敲8安(包含3轟),失掉7分有6分自責,另賞6次三振,賽後防禦率升至3.68。

This would be a home run in 30/30 ballparks. pic.twitter.com/l4Y8XYCdEY