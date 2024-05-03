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MLB》洋基50億左投狂掉7分遭KO、托瑞斯低級失誤 條紋軍近4戰吞3敗

2024/05/03 08:52

洋基明星左投羅冬。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）今天僅投4局狂掉7分有6分自責，共挨了3發全壘打，寫下本季最慘一役。洋基最後以2比7敗給金鶯，這次雙方4連戰交手，條紋軍只拿1勝3敗，目前洋基以20勝13敗暫居美國聯盟東區第2。金鶯則以20勝11敗居美東龍頭、領先洋基有1場勝差。

洋基打線第3局先靠瑞佐（Anthony Rizzo）的適時安拿到1分，金鶯隊3局下靠蒙卡索（Ryan Mountcastle）陽春砲追平，第4局金鶯打者馬提歐（Jorge Mateo）、麥肯納（Ryan McKenna）各敲一發陽春彈，讓金鶯取得3比1領先。

洋基明星左投羅冬。（美聯社）

羅冬續投第5局，先被金鶯強打拉契曼（Adley Rutschman）敲二壘安打，接著蒙卡索敲適時安再拿1分。羅東這時讓金鶯強打桑坦德（Anthony Santander）敲游擊滾地球，原本有望製造雙殺，但洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）接球時發生要命失誤，讓金鶯持續攻佔一、二壘。接著金鶯魏斯伯格（Jordan Westburg）敲三壘安打進帳2分，也把羅冬打退場。

洋基換馬納利奇歐（Ron Marinaccio）接替投球，馬提歐敲高飛犧牲打追加保險分。洋基打線只在第7局靠托瑞斯的陽春砲追回1分，最後條紋軍吞近4戰第3敗。

2022年休賽季以6年1.62億美元（約50億新台幣）的羅冬，今年開季前6場交出2勝1敗、防禦率2.48的好成績。但羅冬此戰帳面上僅投4局被敲8安（包含3轟），失掉7分有6分自責，另賞6次三振，賽後防禦率升至3.68。

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