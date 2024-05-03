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NBA季後賽》布朗森轟41分、哈特致命三分 尼克險勝七六人連2年晉次輪

2024/05/03 11:45

布朗森轟41分，率領尼克險勝七六人連續2年挺進季後賽次輪。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部季後賽首輪第6戰，尼克明星後衛布朗森（Jalen Brunson）豪取41分，決勝節更是獨拿14分，哈特（Josh Hart）在末節最後24.4秒投進決勝三分球，尼克終場以118：115險勝七六人，連續兩年挺進季後賽次輪，對手將是下剋上擊敗公鹿的溜馬。

尼克開賽火力全開，打出一波28：9的攻勢，布朗森（Jalen Brunson）首節就貢獻10分，但七六人逐漸找回手感，巴頓（Nicolas Batum）砍進2顆三球連拿8分，助隊追到22：36。七六人次節急起直追，希爾德（Buddy Hield）下起三分雨，七六人將差距縮小至個位數，並靠著恩比德（Joel Embiid）的禁區單打得手，追到只差1分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）在1分多鐘後投進超前3分球，希爾德單節砍進5顆三分球，挹注17分，幫助七六人半場取得54：51的領先。

七六人在第三節最多領先達10分，但布朗森和哈特聯手飆分追回失分，尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）的21.1秒三分球，第三節結束追到83：83平手。

兩隊在第四節展該激烈纏鬥，布朗森關鍵時刻連飆兩顆外線，末節獨拿14分，七六人靠著馬克西（Tyrese Maxey）和烏布瑞緊咬戰局，前三節手感冰冷的馬克西回神追分，讀秒階段的3分打，幫助七六人追到111：111平手，哈特24.4秒投進決勝三分球，恩比德6犯畢業，黯然退場，尼克終場就以118：115贏球，系列賽以4比2淘汰七六人，成功挺進第2輪。

布朗森轟下41分，另有12助攻，迪文森佐（Donte Divincenzo）砍進5顆三分球貢獻23分、7助攻、3阻攻，阿努諾比有19分、9籃板、2抄截和2阻攻，哈特有16分、14籃板和7助攻；恩比德灌進39分，外帶13籃板，希爾德飆進6顆三分球挹注20分，馬克西和烏布瑞進帳17分。

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