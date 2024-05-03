NBA季後賽》防尼克球迷「侵門踏戶」！ 七六人老闆出招了

東部首輪季後賽第6戰，七六人今天將在主場迎戰尼克。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽東部首輪賽事，費城七六人陷入2比3的落後給紐約尼克，今天進行系列賽關鍵的第6戰，為了防止紐約球迷「侵門踏戶」，七六人老闆魯賓（Michael Rubin）與球隊高層出資購買2000多張門票，給費城當地的警消等人進場看球。

東部首輪系列賽第4戰，七六人主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）遭尼克球迷侵門踏戶，讓七六人當家球星恩比德（Joel Embiid）賽後直言很失望，「我在這10年了，真的沒見過這樣的情況，這真的惹怒我，特別是費城是個體育大城，這不該發生。」

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魯賓在社群媒體上宣布，他與其他球隊高層合計購買G6逾2000張門票，「我們不能讓尼克球迷再次佔領我們主場。」魯賓會把這些門票給費城當地的醫療人員、急救單位，以及其他費城當地組織，呼籲費城球迷們一起捍衛自家主場。

魯賓先前受訪表示，G4主場出現一群尼克球迷是不幸以及令人失望的事情，「這讓我很生氣，尤其是因為費城被認為是一個體育之城。」

Josh Harris, David Blitzer, @david_adelman and I just bought more than 2,000 tix for Sixers Game 6 - we absolutely CANNOT let Knicks fans take over our arena again!!! Giving them to first responders, health care professionals and other local Philadelphia-based organizations once… https://t.co/HQkOWJpHgB — Michael Rubin （@michaelrubin） May 1, 2024

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