NBA季後賽》防尼克球迷「侵門踏戶」！ 七六人老闆出招了

東部首輪季後賽第6戰,七六人今天將在主場迎戰尼克。(資料照,法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA季後賽東部首輪賽事,費城七六人陷入2比3的落後給紐約尼克,今天進行系列賽關鍵的第6戰,為了防止紐約球迷「侵門踏戶」,七六人老闆魯賓(Michael Rubin)與球隊高層出資購買2000多張門票,給費城當地的警消等人進場看球。

東部首輪系列賽第4戰,七六人主場富國銀行中心(Wells Fargo Center)遭尼克球迷侵門踏戶,讓七六人當家球星恩比德(Joel Embiid)賽後直言很失望,「我在這10年了,真的沒見過這樣的情況,這真的惹怒我,特別是費城是個體育大城,這不該發生。」

請繼續往下閱讀...

魯賓在社群媒體上宣布,他與其他球隊高層合計購買G6逾2000張門票,「我們不能讓尼克球迷再次佔領我們主場。」魯賓會把這些門票給費城當地的醫療人員、急救單位,以及其他費城當地組織,呼籲費城球迷們一起捍衛自家主場。

魯賓先前受訪表示,G4主場出現一群尼克球迷是不幸以及令人失望的事情,「這讓我很生氣,尤其是因為費城被認為是一個體育之城。」

Josh Harris, David Blitzer, @david_adelman and I just bought more than 2,000 tix for Sixers Game 6 - we absolutely CANNOT let Knicks fans take over our arena again!!! Giving them to first responders, health care professionals and other local Philadelphia-based organizations once… https://t.co/HQkOWJpHgB