MLB》抱病上場仍建功！大都會林多延長賽再見安打 1分差氣走小熊（影音）

林多本場抱病仍替補上陣，在延長賽敲出再見安打，帶領球隊拿下勝利。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會與小熊4連戰的最終戰，靠著抱病上場的林多（Francisco Lindor）在延長賽敲出再見安打，以7：6氣走小熊，也以2勝2敗結束系列賽。

林多昨日面對小熊的比賽中，在3局下半因身體不適而退場休息，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）向記者透漏他有類似流感的症狀，今日的比賽就讓溫德（Joey Wendle）擔綱先發游擊手重任。

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不過林多在6局下半仍舊代打上陣，並在一、二壘有人的情況下，打出右外野平飛二壘安打送回壘上跑者，將比分縮小至1分差，同樣的情況在延長賽11局複製貼上，落後1分的情況下打出2分打點的再見安打，成為本場比賽的致勝功臣。

總教練門多薩賽後受訪時坦言，林多賽前來到球場後還打了點滴，並懇求能讓他回到先發陣容。門多薩也跟林多說：「聽著，我會讓你在前4到5局休息，因為我知道你會在關鍵時刻幹大事！」果不其然本場替補上陣，靠著雙安共4分打點帶領球隊拿下勝利。

林多賽後受訪時也提到，自己今天就是扮演一個關鍵的角色，「歸根究底來說就是這樣，每當我的名字被叫到時，我必須隨時做好準備。」

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