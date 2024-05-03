NBA季後賽》本季首支下剋上！溜馬淘汰公鹿 暌違10年闖次輪

溜馬球星哈利伯頓（右）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第6種子溜馬今天全隊6人得分達雙位數，板凳群大爆發拿50分，以120：98在主場淘汰第3種子公鹿，東部季後賽首輪系列賽以4：2拿下，10年後再闖進次輪。

溜馬在2016年開始連5季止步季後賽首輪，前一次打進次輪是在2014年，當年他們在東部決賽不敵熱火，今年成功躋身季後賽行列，成為首支上演「下剋上」的隊伍，對手將是尼克與七六人系列賽的勝方。

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公鹿前一場在少了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo ）、里拉德（Damian Lillard）的殘缺陣容，全隊眾志成城，在主場以115：92扳回一城，但今天里拉德歸隊，終究是沒能力挽狂瀾，連2季止步首輪。

溜馬闖進季後賽第二輪。（法新社）

溜馬上半場團隊投籃命中率達50％，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿15分、史密斯（Aaron Nesmith）有12分，而公鹿里拉德和B.洛培茲（Brook Lopez）各14分，只是全隊投籃準星僅35.6％，溜馬取得59：47領先。

溜馬的板凳群在下半場也給予火力援助，塔平（Obi Toppin）單節拿10分，麥康諾（T.J. McConnell）得5分，全隊多點開花，第三節最多領先公鹿13分，第四節麥康諾、馬謝波德（Ben Sheppard）連續得分，分差擴大至20分，公鹿難以力挽狂瀾。

哈利伯頓全場拿17分、10助攻，西亞卡姆有19分，先發5人有4人得分破10，而溜馬板凳群全場得分50：10輾壓公鹿，是最大分水嶺，塔平拿21分、8籃板，麥克康諾得20分。

公鹿以里拉德的28分最佳，B.洛培茲有20分，波提斯（Bobby Portis）拿20分、14籃板，米德爾頓（Bobby Portis）得14分。

溜馬麥康諾（中）。（法新社）

公鹿里拉德（右）。（今日美國）

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