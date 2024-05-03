MLB》「紅燈可以右轉！？」 今永昇太談旅美最驚訝的事情

今永昇太。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太昨天交出7局7K無失分好投，幫助小熊以1比0完封大都會，今永昇太摘得本季第5勝並列大聯盟最多，並以防禦率0.78暫居大聯盟防禦王。今永昇太今天接受《MLBNetwork》訪問時，談到旅美生活最驚訝的事情是「紅燈可以右轉？」

今永昇太是今年開季最大亮點人物，本季先發6場就拿5勝、防禦率0.78都是全大聯盟最佳，共投34.2局賞35次三振，只丟4次保送，被敲22安（包含2轟），被打擊率只有1成72，每局被上壘率僅0.75。

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小熊熱情球迷為今永昇太應援。（資料照，法新社）

《MLBNetwork》主持人問到，今永昇太來到美國後至今，球場外的生活最讓他驚訝的事情是什麼？今永昇太透過翻譯回答，最讓他驚訝的事情是紅燈可以右轉，讓現場主持人大笑。一旁的女主持人則解釋，只有部分地方可以，市中心不能這樣做。

該名女主持人問到，今永昇太昨天受訪談到速球狀況不好，如何修正這點？今永昇太表示，這場比賽最快大概丟到93英里左右，均速並不好，所以為了在關鍵時刻丟速球，與小熊捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）討論在使用速球與變化球的時機做調整。

對於開季一個投出超神表現，今永昇太坦言沒想到能取得這樣的成績，「我想周遭的人應該比我還訝異。」

今永昇太已經成為芝加哥當紅人物之一，還有熱情粉絲們裸上半身、並在胸前寫著「昇太」的羅馬拼音，來幫今永應援。今永昇太坦言，非常感謝這些球迷，「有想過在大聯盟沒有投過一球，真的會得到應援嗎？小熊隊球迷會接受我嗎？在這樣的不安中，有這些熱情支持我的球迷，我非常感謝。」

“Shota, what has been the most surprising thing about life in America off the field in your short time here in the USA?”



Shōta: “The biggest surprise for me has been that even on a red light, I can take a right.”



（: @MLBNetwork） pic.twitter.com/SUMgStQQbq — Cubs Zone （@CubsZone） May 2, 2024

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