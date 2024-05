MLB》「紅燈可以右轉！？」 今永昇太談旅美最驚訝的事情

今永昇太。(資料照,今日美國)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太昨天交出7局7K無失分好投,幫助小熊以1比0完封大都會,今永昇太摘得本季第5勝並列大聯盟最多,並以防禦率0.78暫居大聯盟防禦王。今永昇太今天接受《MLBNetwork》訪問時,談到旅美生活最驚訝的事情是「紅燈可以右轉?」

今永昇太是今年開季最大亮點人物,本季先發6場就拿5勝、防禦率0.78都是全大聯盟最佳,共投34.2局賞35次三振,只丟4次保送,被敲22安(包含2轟),被打擊率只有1成72,每局被上壘率僅0.75。

小熊熱情球迷為今永昇太應援。(資料照,法新社)

《MLBNetwork》主持人問到,今永昇太來到美國後至今,球場外的生活最讓他驚訝的事情是什麼?今永昇太透過翻譯回答,最讓他驚訝的事情是紅燈可以右轉,讓現場主持人大笑。一旁的女主持人則解釋,只有部分地方可以,市中心不能這樣做。

該名女主持人問到,今永昇太昨天受訪談到速球狀況不好,如何修正這點?今永昇太表示,這場比賽最快大概丟到93英里左右,均速並不好,所以為了在關鍵時刻丟速球,與小熊捕手阿瑪雅(Miguel Amaya)討論在使用速球與變化球的時機做調整。

對於開季一個投出超神表現,今永昇太坦言沒想到能取得這樣的成績,「我想周遭的人應該比我還訝異。」

今永昇太已經成為芝加哥當紅人物之一,還有熱情粉絲們裸上半身、並在胸前寫著「昇太」的羅馬拼音,來幫今永應援。今永昇太坦言,非常感謝這些球迷,「有想過在大聯盟沒有投過一球,真的會得到應援嗎?小熊隊球迷會接受我嗎?在這樣的不安中,有這些熱情支持我的球迷,我非常感謝。」

“Shota, what has been the most surprising thing about life in America off the field in your short time here in the USA?”



Shōta: “The biggest surprise for me has been that even on a red light, I can take a right.”



(: @MLBNetwork) pic.twitter.com/SUMgStQQbq