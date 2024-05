MLB》好美！大谷與愛妻田中真美子參加慈善晚會 還大秀婚戒

大谷翔平與愛妻田中真美子出席慈善晚會。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今天休兵,日本球星大谷翔平與愛妻田中真美子出席球隊慈善晚會,大谷穿著黑色西裝搭配白襯衫,與身穿高雅黑色禮服的田中真美子盛裝出席。兩人的無名指上都戴著婚戒,頓時成為全場焦點。

大谷翔平笑說,這套黑西裝是贊助商「BOSS」的衣服,並非自己特別選的。對於新婚生活,大谷翔平受訪說,「賽季才開始沒有多久,從現在開始會變得很困難,生活的節奏正逐漸形成,如果再適應一些,會變得更容易。」

道奇隊今舉辦「Blue Diamond Gala」慈善晚會,這是第8次舉辦這項活動,邀請紅髮艾德擔任開唱嘉賓。通常選手們或教練們會帶妻子或女友出席,2019年當時效力道奇隊的前田健太,就曾經帶著身穿和服的愛妻出席活動。

這場慈善活動的收益所得,將交給道奇隊的基金會,用於教育、醫療、無家可歸的人、社會正義等問題。

