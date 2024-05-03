MLB》好美！大谷與愛妻田中真美子參加慈善晚會 還大秀婚戒

大谷翔平與愛妻田中真美子出席慈善晚會。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天休兵，日本球星大谷翔平與愛妻田中真美子出席球隊慈善晚會，大谷穿著黑色西裝搭配白襯衫，與身穿高雅黑色禮服的田中真美子盛裝出席。兩人的無名指上都戴著婚戒，頓時成為全場焦點。

大谷翔平笑說，這套黑西裝是贊助商「BOSS」的衣服，並非自己特別選的。對於新婚生活，大谷翔平受訪說，「賽季才開始沒有多久，從現在開始會變得很困難，生活的節奏正逐漸形成，如果再適應一些，會變得更容易。」

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道奇隊今舉辦「Blue Diamond Gala」慈善晚會，這是第8次舉辦這項活動，邀請紅髮艾德擔任開唱嘉賓。通常選手們或教練們會帶妻子或女友出席，2019年當時效力道奇隊的前田健太，就曾經帶著身穿和服的愛妻出席活動。

這場慈善活動的收益所得，將交給道奇隊的基金會，用於教育、醫療、無家可歸的人、社會正義等問題。

Shohei and Mamiko Ohtani at the Dodgers Blue Diamond Gala pic.twitter.com/TsTlonCF51 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 3, 2024

大谷翔平與愛妻田中真美子出席慈善晚會。（美聯社）

大谷翔平與愛妻田中真美子出席慈善晚會。（美聯社）



大谷翔平與愛妻田中真美子出席慈善晚會。（美聯社）

Shohei and Mamiko have arrived at the #LADFGala. pic.twitter.com/XnjAIPjzgq — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 3, 2024

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