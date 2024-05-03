NBA季後賽》兩替補拿全隊最高分！ 溜馬兩好手創隊史首見紀錄

溜馬替補球員塔平（左）、麥康諾（右）。（合成圖，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第6戰，溜馬今天靠著替補球員塔平（Obi Toppin）、麥康諾（T.J. McConnell）合拿41分，幫助東部第6種子的溜馬以120比98擊敗東部第3種子的公鹿，溜馬在系列賽以4比2勝出，晉級次輪。根據《ESPN》指出，塔平與麥康諾成為溜馬季後賽史上首次賞有2人從替補出發，還能在同場比賽各拿20分。

塔平此戰替補出發上場24分鐘，全場15投8中拿到溜馬全隊最高的21分、並抓8顆籃板。麥康諾替補上場23分鐘，全場9投7中拿20分，另傳9次助攻、還有4次抄截。

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這是自1970-71年開始明確記錄先發與替補的紀錄之後，第3次在兩名得分最高的替補球員情況下，贏得系列賽的勝利。

「我已經說了2年了，這是一支擁有巨大夢想的球隊。」溜馬總教練教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，「我不知道接下來會發生什麼事，不知道對手會是哪一隊，你必須有遠大夢想與抱負，才能繼續成長、鞭策自己。」

此戰交出17分、10助攻的溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）大讚，「塔平上場後打出令人難以置信的活力，麥康諾的能量也很驚人，我們球隊的替補群很有活力。」

這是自2014年之後，溜馬隊再度挺進季後賽第二輪後，下一輪對手將是尼克隊。

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