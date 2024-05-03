晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》兩替補拿全隊最高分！ 溜馬兩好手創隊史首見紀錄

2024/05/03 12:12

溜馬替補球員塔平（左）、麥康諾（右）。（合成圖，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪第6戰，溜馬今天靠著替補球員塔平（Obi Toppin）、麥康諾（T.J. McConnell）合拿41分，幫助東部第6種子的溜馬以120比98擊敗東部第3種子的公鹿，溜馬在系列賽以4比2勝出，晉級次輪。根據《ESPN》指出，塔平與麥康諾成為溜馬季後賽史上首次賞有2人從替補出發，還能在同場比賽各拿20分。

塔平此戰替補出發上場24分鐘，全場15投8中拿到溜馬全隊最高的21分、並抓8顆籃板。麥康諾替補上場23分鐘，全場9投7中拿20分，另傳9次助攻、還有4次抄截。

這是自1970-71年開始明確記錄先發與替補的紀錄之後，第3次在兩名得分最高的替補球員情況下，贏得系列賽的勝利。

「我已經說了2年了，這是一支擁有巨大夢想的球隊。」溜馬總教練教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，「我不知道接下來會發生什麼事，不知道對手會是哪一隊，你必須有遠大夢想與抱負，才能繼續成長、鞭策自己。」

此戰交出17分、10助攻的溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）大讚，「塔平上場後打出令人難以置信的活力，麥康諾的能量也很驚人，我們球隊的替補群很有活力。」

這是自2014年之後，溜馬隊再度挺進季後賽第二輪後，下一輪對手將是尼克隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。