公鹿「瘋狗貝」貝佛利。(今日美國)

〔記者粘藐云/綜合報導〕公鹿今天在季後賽首輪第6戰以98:120不敵溜馬,以2:4遭淘汰。未料陣中後衛「瘋狗貝」貝佛利(Patrick Beverley)竟拿球砸向場邊的球迷,離譜行徑讓大家看傻眼。

今天在終場前2分32秒時,公鹿仍大幅落後,未料貝佛利突然情緒失控,在球員席拿籃球砸向後方的溜馬球迷,引起一陣譁然;隨後另一名球迷把球丟回球員席後,接到球的貝佛利竟又把球砸向他,脫序的行為,全被轉播記錄下來。

隨後其他公鹿球員制止貝佛利的行為,才沒讓他還有後續行為,但用球砸球迷的舉動,恐怕會讓貝佛利遭聯盟懲處。

貝佛利在這季才被從七六人交易到公鹿,例行賽場均貢獻6分3.6籃板,這系列賽也穩定上場,平均出賽35分鐘,可拿8.2分、5.5助攻。

Patrick Beverley is a bum for this pic.twitter.com/o0qIVDBcR5