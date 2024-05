MLB》辛格頓兩分砲領銜！太空人兩局灌7分逆轉守護者 奪近5場第4勝

辛格頓在6局下半開轟逆轉戰局。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕太空人與守護者3連戰的最後一場比賽,在辛格頓(Jon Singleton)本季第2轟的領銜下,太空人在6、7局合拿7分奠定勝基,終場以8:2擊敗守護者,系列賽以2勝1敗坐收,且拿下近5場比賽的第4勝。

守護者在3局上半,靠著二壘安打與保送攻占一、二壘,下一棒的吉梅涅茲(Andrés Giménez)在滿球數的情況下,掃出右外野方向的二壘安打送回1分,幫助球隊先馳得點,拉米瑞茲(José Ramírez)也緊隨其後,敲出左外野高飛犧牲打再添1分。

太空人也在下個半局給予回應,靠著3支安打形成滿壘局面,但捕手奈勒(Bo Naylor)卻發生捕逸,讓三壘跑者兵不血刃回到本壘得分。

6局下半太空人繼續發動攻勢,潘尼亞(Jeremy Peña)敲出三壘安打進佔得點圈,打擊輪到辛格頓,他相中內角速球大棒一揮轟出右外野大牆外,形成逆轉比賽的兩分砲。

