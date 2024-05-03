MLB》辛格頓兩分砲領銜！太空人兩局灌7分逆轉守護者 奪近5場第4勝

辛格頓在6局下半開轟逆轉戰局。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人與守護者3連戰的最後一場比賽，在辛格頓（Jon Singleton）本季第2轟的領銜下，太空人在6、7局合拿7分奠定勝基，終場以8：2擊敗守護者，系列賽以2勝1敗坐收，且拿下近5場比賽的第4勝。

守護者在3局上半，靠著二壘安打與保送攻占一、二壘，下一棒的吉梅涅茲（Andrés Giménez）在滿球數的情況下，掃出右外野方向的二壘安打送回1分，幫助球隊先馳得點，拉米瑞茲（José Ramírez）也緊隨其後，敲出左外野高飛犧牲打再添1分。

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太空人也在下個半局給予回應，靠著3支安打形成滿壘局面，但捕手奈勒（Bo Naylor）卻發生捕逸，讓三壘跑者兵不血刃回到本壘得分。

6局下半太空人繼續發動攻勢，潘尼亞（Jeremy Peña）敲出三壘安打進佔得點圈，打擊輪到辛格頓，他相中內角速球大棒一揮轟出右外野大牆外，形成逆轉比賽的兩分砲。

Jon Singleton's second homer of the series gives the @Astros the lead pic.twitter.com/ZpZBJOYDoE — MLB （@MLB） May 3, 2024

不過攻勢尚未結束，守護者7局下換上中繼投手畢迪（Tyler Beede），但太空人靠著梅耶斯（Jake Meyers）與艾圖維（Jose Altuve）的連續安打再添1分，隨後又靠著對手控球不穩選到兩次保送形成滿壘局面，輪到潘尼亞的打擊時投手控球再度走鐘，將球砸向潘尼亞的身上形成觸身球擠回分數，而下一棒的狄亞茲（Yainer Diaz）敲出2分打點的平飛安打，將畢迪打退場，但換投手後，今天有開轟表現的辛格頓打出高飛犧牲打再拿下1分，才結束這半局的攻勢。

除了優異的進攻火力外，太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）表現漸入佳境，本場主投5.2局送出6K，僅被敲出4支安打失掉2分無關勝敗，生涯首勝還得再等等。

阿里格蒂主投5.2局僅失2分無關勝敗。（法新社）

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