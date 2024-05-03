中職》電視轉播增加曝光度 華視轉播二軍賽事

台鋼雄鷹投手張奕。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕華視自昨天起（2日）加入中華職棒二軍例行賽轉播行列，未來於每週四、週五下午2點在華視教育體育文化台播出，最新轉播賽程表鎖定華視官網、臉書華視娛樂秀。

華視總經理劉昌德表示，透過教育文化體育頻道轉播中職二軍賽事，希望能提升觀眾對於國內體育賽事的關注度，同時服務更多球迷，也替未來職棒的明日之星間接加油打氣，讓這些體育球員有更高的榮譽感和注目度。

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中職會長蔡其昌感謝華視的加入，讓今年的中職二軍賽事能夠在華視教育體育文化台播出，希望透過電視轉播增加二軍曝光度，不僅讓球迷朋友看見在二軍拚鬥的辛苦球員，也讓更多人藉由轉播認識更多努力奮鬥的選手。

球評陳師正表示，二軍例行賽看點應會落在季中選秀過後，屆時不少旅外投手可能會返台加入中職，由於需要先熟悉中職環境，球團大多會安排先加入二軍進行訓練，張奕已隨台鋼雄鷹進行自主訓練，球迷可以期待後續表現，國防部長張育成說不定也有機會返台投入中職。

陳師正認為，國內高中生在選秀過後的表現也令人期待，有些選手雖會選擇旅外，預計仍有為數不少的明日之星投入中職，雖然入列後無法馬上站上一軍，但在二軍絕對是即戰力的選手。

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