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桌球》沙烏地大滿貫賽明天登場 莊智淵、林昀儒男單首輪上演內戰

2024/05/03 12:22

世界排名第7的林昀儒男單首輪將對上前輩莊智淵。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2024年WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽正賽明天將在吉達點燃戰火，大會昨天深夜進行抽籤儀式，台灣前、後任一哥莊智淵、林昀儒將在男單64強賽正面交鋒，這是兩人首次也可能是最後一次在國際賽交手，未演先轟動。

相差20歲的莊智淵和林昀儒是台灣近20年在國際賽的領軍人物，兩人在國內全運會、日本T聯賽和德國俱樂部都曾交手過，互有輸贏，但國際賽碰到還是頭一遭。

莊智淵和林昀儒的勝方在32強賽將遭遇南韓好手趙大成和古巴選手佩雷拉的贏家。

19歲小將高承睿首輪將面對從資格賽晉級的選手，若獲勝32強恐對上世界排名第4的中國名將梁靖崑。

莊智淵男單首輪將對決亞運雙打搭檔林昀儒。（取自WTT官網）

此外，目前還在資格賽奮戰的馮翊新昨天在男單第二輪克服局數1:2落後，第4局在9:10落後下化解1個賽末點，決勝局更從5:9的逆境下化險為夷，以3:2逆轉奧地利好手賈多斯，今晚將和印度的德塞爭奪正賽門票。

女單方面，台灣一姐鄭怡靜首輪將迎戰前泰國一姐莎薇塔布特，兩人過去交戰，鄭怡靜保有5勝1負的絕對優勢。

世界排名40的陳思羽首輪則對上瑞典女將卡爾柏格；劉馨尹首輪抽中籤王世界排名第一的中國名將孫穎莎；李昱諄則對上從資格賽晉級的選手。

混雙方面，世界排名第5的林昀儒/陳思羽首輪輪空，16強將對上法國新組合A.勒布朗/袁嘉楠或是皮契福德/赫爾西。

女雙世界排名第4的鄭怡靜/李昱諄，直接晉級16強，但首場就可能碰到日本組合平野美宇/張本美和。

「師徒檔」莊智淵/高承睿在男雙32強賽將對上波蘭新生代組合雷吉姆斯基/庫比克。

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