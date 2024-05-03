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MLB》均速不到150公里的速球殺翻大聯盟！美媒分析今永昇太的武器球

2024/05/03 13:51

今永昇太。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕身高為178公分的芝加哥小熊日籍左投今永昇太，如今成為開季至今的最大驚奇，以防禦率0.78獨居大聯盟防禦率王。《美國雅虎》資深作家明茲（Jake Mintz）撰文提到，根據數據網站《Baseball Savant》的評估，今永昇太的四縫線速球是本季至今最有價值的球種。

今永昇太本季先發6場拿到5勝、防禦率僅0.78都是全大聯盟最優，共投34.2局賞35次三振，只出現4次保送，被打擊率1成72，每局被上壘率僅0.75。

細看今永昇太的球種有四縫線速球、指叉變速、橫掃滑球、曲球、伸卡球。其中他的四縫線速球使用率高達58.3％，均速92.3英里（約148.5公里）。《美國雅虎》提到，大聯盟打者群平均面對四縫線速球的打擊率是2成45、長打率4成10，今永昇太的速球被打擊率僅1成37、被長打率2成33。

今永昇太。（資料照，美聯社）

今永昇太的速球平均轉速為2424轉，揮空率高達21.2％，三振率為22.4％。轉速越高的速球可讓球保持飛行減少下沉，其下降幅度遠低於打者的預期。

小熊總管霍耶（Jed Hoyer）先前受訪曾讚賞今永昇太的速球，認為他能運用高角度的速球、以及低角度的指叉球，讓他在好球帶高低差的位置投得很棒。

資深大聯盟記者海曼（Jon Heyman）也在節目中讚賞今永，「我喜歡的是，他不是用98英里的球（約157.7公里），而是用自己的速球取勝，這並不容易做到。」

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