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NBA季後賽》非「完全體」的公鹿首輪出局！ 里拉德坦言很失望

2024/05/03 15:02

公鹿里拉德（右）。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部季後賽首輪第六戰，系列賽陷入2比3劣勢的公鹿，雖然缺席2場的當家球星里拉德（Damian Lillard）帶傷出賽，拿到全隊最高的28分，但公鹿仍以98比120慘敗。里拉德坦言，對於球隊陣容不完整而遭到淘汰感到失望，「但這是比賽的一部分。」

里拉德先前因右腳阿基里斯腱傷勢缺陣系列賽G4、G5，在這場G6開賽之前，他都一直在接受右腳的治療，「如果我讓球隊比賽，而自己沒去嘗試（出賽），我想自己不會在這個夏天感覺很好。」

公鹿季前找來里拉德，與MVP球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）組雙星，並在季中找來資深教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執教。但亞德托昆波受到傷勢影響，自4月9日之後就沒有上場，季後賽更是一場未打，讓「非完全體」的公鹿連續兩年都止步於首輪。

「字母哥」亞德托昆波（左）因傷缺陣。（法新社）

談到亞德托昆波的缺陣，里拉德坦言，「這確實令人失望，因為你知道當他在球場上時
我們球隊有多強大，以及當他上場時能對戰局產生多大的變化，你經歷82場例行賽、季前訓練營，經歷整個NBA例行賽的高低起伏，然後到了最關鍵的時刻，準備為一切奮鬥，但你的球隊陣容不完整，沒有最好的機會達到想要的地方，所以這確實令人沮喪、令人失望，但這也是比賽的一部分。」

公鹿後衛畢斯利（Malik Beasley）表示，「這真的糟透，真的很糟，我都不知道該怎麼想，我不擔心明年會去哪，更關心的是，我們在第一輪就被打敗了。我來這裡是為了冠軍，對自己有信心，我打賭我們會贏，但我們最終落敗了。」

里拉德說，這像是雲霄飛車的一年，「但對我個人而言，這是成長更多的一年，有時候很困難，無論是籃球或是個人生活，都有些困難時期，但這與密爾瓦基無關。」

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