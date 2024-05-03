湯優盃》男團對決丹麥排點出爐！周天成挑戰安賽龍、麟洋配合體出擊

周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團預計在今天下午5點的湯姆斯盃男子羽球團體錦標賽8強戰對決勁敵丹麥，排點稍早出爐，由台灣一哥周天成打頭陣，對決世界球王安賽龍，而這次湯姆斯盃小組賽曾分頭出擊的「黃金男雙」李洋／王齊麟今天將合體上陣。

台灣男團這次湯姆斯盃以分組第2闖進8強，迎戰由安賽龍領軍的丹麥。今天由世界排名14的一哥周天成當先鋒，挑戰安賽龍，兩人交手多達21次，小天曾拿下3勝，只是最近吞下2連敗，前次贏球為去年的瑞士公開賽。

請繼續往下閱讀...

李洋、王齊麟為這次湯姆斯盃頭號男雙，但兩人小組賽曾拆夥，李洋搭配葉宏蔚出擊，王齊麟改搭楊博軒。但今天教練團保守應戰，李洋和原搭檔王齊麟合體，迎戰世界排名第3的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），麟洋配對他們取得4勝3負的些微優勢。

第3點由「左手重砲」林俊易把關，挑戰世界第4的安童森（Anders Antonsen），雙方僅交手過1次，由安童森拿下勝利。第4點男雙李哲輝／楊博軒對決世界排名18的克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard），李楊配曾對他們取得1勝。

「羽球王子」王子維則是壓軸登場，遭遇世界排名26的傑姆克（Rasmus Gemke），兩人僅交手過一次，由丹麥好手取勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法