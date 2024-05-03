MLB》巨人拉上24歲牛棚投手 羅德里奎茲：進攻好球帶是關鍵

巨人拉上農場排名第28名的牛棚投手羅德里奎茲。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人球團宣布，在今日面對紅襪的比賽前，拉上小聯盟3A同時也是自家農場排名第28的中繼投手羅德里奎茲（Randy Rodríguez），並將傑弗里斯（Daulton Jefferies）下放回3A。

現年24歲的羅德里奎茲在2018年開啟職業生涯，並在2023與2024年受邀參加大聯盟春訓，今年春訓出賽4場，共投4局失掉2分，雖僅被敲出1支安打卻投出多達8次保送，這也讓他的WHIP（每局被上壘率）高達2.25。

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經過大聯盟春訓後被分發到3A開季，表現卻有如脫胎換骨，10場出賽皆中繼，拿下3次中繼成功與1次救援成功，10.2局的投球中僅失掉1分，送出10K以及4次保送，防禦率是相當優異的1.69。

而在羅德里奎茲的球種中，超過90英里的快速球搭配犀利的滑球是他讓打者頻揮空氣的武器，但他去年在2A的保送率來到14%，升階到3A後更是高達20%，今年10場的出賽有明顯的進步，比去年降低一半以上來到9.5%，對於球隊來說無疑是個好消息。

羅德里奎茲在今日賽前接受訪問時表示，賽季開始了，他滿腦子想的就是他需要與大家競爭、把自己的工作做好以及進攻好球帶，「做為一名投手，這些就是你想要做到的事，對我來說『進攻好球帶』會是關鍵。」

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