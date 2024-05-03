晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人拉上24歲牛棚投手 羅德里奎茲：進攻好球帶是關鍵

2024/05/03 15:40

巨人拉上農場排名第28名的牛棚投手羅德里奎茲。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人球團宣布，在今日面對紅襪的比賽前，拉上小聯盟3A同時也是自家農場排名第28的中繼投手羅德里奎茲（Randy Rodríguez），並將傑弗里斯（Daulton Jefferies）下放回3A。

現年24歲的羅德里奎茲在2018年開啟職業生涯，並在2023與2024年受邀參加大聯盟春訓，今年春訓出賽4場，共投4局失掉2分，雖僅被敲出1支安打卻投出多達8次保送，這也讓他的WHIP（每局被上壘率）高達2.25。

經過大聯盟春訓後被分發到3A開季，表現卻有如脫胎換骨，10場出賽皆中繼，拿下3次中繼成功與1次救援成功，10.2局的投球中僅失掉1分，送出10K以及4次保送，防禦率是相當優異的1.69。

而在羅德里奎茲的球種中，超過90英里的快速球搭配犀利的滑球是他讓打者頻揮空氣的武器，但他去年在2A的保送率來到14%，升階到3A後更是高達20%，今年10場的出賽有明顯的進步，比去年降低一半以上來到9.5%，對於球隊來說無疑是個好消息。

羅德里奎茲在今日賽前接受訪問時表示，賽季開始了，他滿腦子想的就是他需要與大家競爭、把自己的工作做好以及進攻好球帶，「做為一名投手，這些就是你想要做到的事，對我來說『進攻好球帶』會是關鍵。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。