全大運柔道比賽登場 柔道男神楊勇緯擔任教練

全大運柔道比賽3日在弘光科大登場。 （記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕全國大專校院運動會柔道比賽5月3日在弘光科技大學登場，柔道比賽有58所學校共407位選手參賽，擔任全大運聖火火炬手的「柔道男神」楊勇緯除了正為7月巴黎奧運備戰，在本屆全大運第一次擔任教練，今陪同台體大選手一同出賽，他坐在場邊觀賽，替子弟兵加油。

全大運柔道比賽時間為5月3至5日，開賽第一天，體育署署長鄭世忠到場關心賽事，為選手鼓勵加油。弘光科大由校長黃月桂親自接待署長一行人，柔道比賽裁判長施又誠也向大家說明柔道賽事安排，競賽分成男生組、女生組，依體重再各分成七個量級，每一學校男、女生組至多各報名12人，每一量級最多報名2人，共有58所學校407位選手報名參賽，競爭相當激烈，賽事精彩可期。本屆主辦學校台灣體育運動大學也派出劉文等、劉佳欣、曾裕品、楊勇緯等四名教練，陣容堅強，東京奧運男子柔道銀牌選手楊勇緯一上場觀賽，成為眾人焦點。

請繼續往下閱讀...

協助辦理柔道比賽的弘光科大運動休閒系副主任王怡菁指出，依據賽程安排，5月3日9至15時是第一級、第二級預賽，15時起舉行決賽；5月4日9至15時為第三級、第四級預賽， 15時起舉行決賽；5月5日9至13時為第五級、第六級、第七級預賽，13時起舉行決賽。4至5日適逢假日，歡迎民眾到弘光科大毓麟館觀賽。

東京奧運男子柔道銀牌選手楊勇緯（右一）在全大運第一次擔任教練。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法