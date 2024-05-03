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中職》最火的曾頌恩不扛中心棒次 平野透露是教育的一環

2024/05/03 17:50

兄弟總教練平野惠一。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟中心打線今天有不小變動，除了四番仍是陳子豪，三棒改為林書逸，五棒蘇緯達，總教練平野惠一坦言，「中心打者還在競爭狀態，希望可以趕快固定下來。」

中信前役的中心打者許基宏、詹子賢都從板凳出發，陳俊秀因自打球擊中腳，連續2場移出先發休養。在平野惠一的心中，目前的陳子豪和陳俊秀（若無受傷）是能比較穩定待在中心打線的打者，「因為他們都能完成最低限度的工作。」

平野惠一直言，中心打者不是只有打，還有更多要做的，比如說在最重要1局擔任首名打者時，必須能上壘；另外根據場上狀況，有時也必須擔任接力角色，最後就是應對對手的武器球時，有沒有辦法去掌握。

「當一個中心打者，如果只是感覺壓力比較沉重，做出來的事情卻跟其他棒次卻一模一樣的，這是不OK的。」平野說道。

打點是中心打者的一項指標，但不是只有敲安打，平野也說，就算是出局也能送回分數，「另外一個是保送，這代表打者不會輕易揮擊壞球，碰到比較甜的則能掌握住，這是身為中心打者的條件。」

平野惠一話也說得明白，中心打者就是因這部分能確實做好，「他們才領比較高的薪水。」

曾頌恩是全隊最火燙的打者，打擊率3成4高居聯盟第2，卻始終待在第6棒，沒有進入中心打線，這也是平野的刻意安排。

平野直言，「魚住」是下一個新世代的中心打者，但為什麼現在不放前段棒次，是因為仍在教育階段，「我們讓目前高薪的打者抱有責任感地扛下3至5棒，也能教育新世代的打者。」

如果今年中心打線仍一蹶不振，平野惠一說，那就可能必須由新生代的「魚住」來扛，「簡而言之，就是競爭！」

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