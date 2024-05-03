體育署補助2000多萬元 崙背、二崙等地小學操場跑道及球場將獲改善

立委劉建國與體育署官員會勘中和國小操場。（記者鄭旭凱攝）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕崙背、二崙多所學校的操場跑道老舊，籃球場等綜合球場設備損壞嚴重，教育部體育署人員前往會勘，針對紅土跑道改PU跑道及球場設備改善共計約需2500多萬元，體育署官員承諾會支持，提升學校運動環境。

雲林境內許多校園設施老舊，影響學童的體育及戶外活動，立委劉建國邀請教育部體育署學校體育組黃幸玉副組長、教育部體育署學校體育組王力恆科長，與崙背鄉長李泓儀、雲林縣議員洪如萍、鄭玲惠及多位崙背鄉民代表共同會勘崙背鄉中和國小、崙背國小及二崙鄉來惠國小。

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劉建國表示，110年度起教育部體育署執行「高中以下學校運動場及週邊設施整建計畫」，雲林縣在9鄉鎮協助48間學校針對操場跑道改善計畫，總共爭取3.67億，孩子在校園內運動環境安全獲得提升。

劉建國等人陸續會勘中和國小、崙背國小及來惠國小，中和國小及來惠國小的操場還是紅土跑道，希望改成PU跑道，工程經費分別為860萬元與1400萬元；崙背國小將改善籃球場及綜合球場，經費約300萬元。

黃幸玉表示，無論操場跑道或綜合球場改善，都可以讓孩子在學校運動環境獲得提升，社區居民也會有更好的運動空間。

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