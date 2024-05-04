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台灣男團拚冠軍戰門票 獨行俠、騎士搶晉級 今日賽事預告與轉播

2024/05/04 06:56

周天成。（法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場賽事轉播，首場上演國聯西區內戰，響尾蛇將在主場迎戰近況二連勝的教士隊，而另一場道奇勇士之戰，主隊道奇預計派出史東（Gavin Stone）對戰勇士老將摩頓（Charlie Morton）。

而NBA季後賽同樣有兩場賽事轉播，騎士在G5驚險拿下勝利後，期望在今日就能順利晉級次輪，而對手魔術則設法將戰線延至第七戰；被視為戰況最膠著系列賽之一的快艇獨行俠系列賽，兩邊前次對決由獨行俠客場輕鬆過關，今日將回到自家主場力拚收尾系列賽，喜愛NBA的籃球迷可千萬不要錯過精彩轉播。

台灣女團在昨日湯優盃不敵南韓無緣四強，不過晚間出戰的男團發揮精彩，在周天成等選手出色表現下，以大比分3：1淘汰掉坐擁安賽龍（Viktor Axelsen）、安童森（Anders Antonsen）等世界頂尖好手的丹麥首度闖入四強創下隊史最佳，今天則要迎戰印尼力拼冠軍戰門票。

NBA季後賽

07:00 騎士@魔術 緯來體育、愛爾達體育1台

9:30 快艇@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09:30 教士@響尾蛇 東森洋片

10:00 勇士@道奇 緯來育樂台、DAZN 1、愛爾達體育2台、華視

湯姆斯盃

17:00 台灣VS印尼 愛爾達體育3台

NPB

12:00 軟銀@西武 DAZN 2

中職

17:05 台鋼@味全 愛爾達體育2台、緯來育樂台

17:05 桃猿@統一 博斯體育台、MOMOTV

17:05 富邦@中信 緯來體育台、愛爾達體育1台

PLG

14:30 國王@攻城獅 MOMOTV、民視第一台、YouTube

17:00 鋼鐵人@勇士 民視第一台、YouTube

T1季後賽

14:00 戰神@特攻 愛爾達體育1台、緯來體育台

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