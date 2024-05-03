晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》感性告別國際賽場！ 日本傳奇名將桃田賢斗吐心聲

2024/05/03 17:14

桃田賢斗。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本男團在本屆湯姆斯盃止步8強，傳奇名將桃田賢斗正式告別國際賽場，今天桃田舉行告別記者會，感謝球迷們長期以來的支持。

曾高居世界排名第1的桃田賢斗先前就決定，打完湯姆斯盃後就會退出國家隊，未來不會再參與國際賽事。桃田賢斗在本屆湯姆斯盃出賽3場都拿下勝利，前天在小組賽和台灣好手李佳豪的對決，是他國際賽「最後一舞」。

桃田賢斗退出國際羽壇，今天舉行告別記者會，現場湧進爆滿媒體，被問及這週打湯姆斯盃的感受，他表示：「我本來就很喜歡團體賽，因此最後一次的國際賽也選擇了團體賽，我度過了非常精彩又充實的一週。」

日本男團昨在8強賽以1：3不敵馬來西亞遭淘汰，被安排在第5點的桃田賢斗無緣上場，但他並沒有感到遺憾，「因為這是團體賽，我沒有出場也是沒有辦法的事，但我能為隊友加油，就很開心了。」

桃田也感謝有許多球迷遠道而來，見證他最後一次打國際賽，「開始打羽球的時候，我沒有想到能夠受到這麼多人的喜歡，能夠在這麼多人的支持下退役，我覺得很榮幸。」

桃田賢斗說道：「出去比賽的時候，大家都為我歡呼，多虧了大家的支持，我才能有所成就，感謝大家長久以來的支持，從今以後我要退出國際賽了，但還是會以某種形式從事羽球相關的活動，請大家繼續支持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。