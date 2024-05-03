湯優盃》感性告別國際賽場！ 日本傳奇名將桃田賢斗吐心聲

桃田賢斗。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本男團在本屆湯姆斯盃止步8強，傳奇名將桃田賢斗正式告別國際賽場，今天桃田舉行告別記者會，感謝球迷們長期以來的支持。

曾高居世界排名第1的桃田賢斗先前就決定，打完湯姆斯盃後就會退出國家隊，未來不會再參與國際賽事。桃田賢斗在本屆湯姆斯盃出賽3場都拿下勝利，前天在小組賽和台灣好手李佳豪的對決，是他國際賽「最後一舞」。

請繼續往下閱讀...

桃田賢斗退出國際羽壇，今天舉行告別記者會，現場湧進爆滿媒體，被問及這週打湯姆斯盃的感受，他表示：「我本來就很喜歡團體賽，因此最後一次的國際賽也選擇了團體賽，我度過了非常精彩又充實的一週。」

日本男團昨在8強賽以1：3不敵馬來西亞遭淘汰，被安排在第5點的桃田賢斗無緣上場，但他並沒有感到遺憾，「因為這是團體賽，我沒有出場也是沒有辦法的事，但我能為隊友加油，就很開心了。」

桃田也感謝有許多球迷遠道而來，見證他最後一次打國際賽，「開始打羽球的時候，我沒有想到能夠受到這麼多人的喜歡，能夠在這麼多人的支持下退役，我覺得很榮幸。」

桃田賢斗說道：「出去比賽的時候，大家都為我歡呼，多虧了大家的支持，我才能有所成就，感謝大家長久以來的支持，從今以後我要退出國際賽了，但還是會以某種形式從事羽球相關的活動，請大家繼續支持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法