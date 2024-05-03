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中職》「真的感到非常痛苦」 裴瑞茲一直為吳明鴻禱告

2024/05/03 17:24

台鋼雄鷹捕手吳明鴻，前天遭統一獅洋投裴瑞茲一記144公里速球砸中頭部，當場倒地不起，隨後被擔架抬出場送醫。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕台鋼雄鷹捕手吳明鴻，前天遭統一獅洋投裴瑞茲一記144公里速球砸中頭部，當場倒地不起，隨後被擔架抬出場送醫，台鋼球團昨表示，吳明鴻經頭部電腦斷層掃描檢查，診斷結果爲頭部外傷，還好頭暈症狀已好轉，目前無大礙。

「當下我真的非常自責、難過。」回憶起前晚驚悚場景，裴瑞茲今天受訪時仍感到十分歉疚，他說，這是個人生涯第1次對打者投出頭部觸身球，雖然知道這是比賽的一部分，但仍覺得不應該發生，「那一球投出我手滑掉，真的不是故意的，也不想傷害任何人。」

裴瑞茲強調，他在國外打球多次看到打者頭部挨觸身球，或是投手遭強襲球擊中頭部的場面，看到當下內心都感到非常痛苦，「因為傷害的不只是選手本身，還有他們的家人，很多家庭都靠選手撐起整個家，靠他一人維生，所以我丟到吳明鴻的頭部，真的感到非常痛苦，我一直為他禱告。」

前天晚上比賽結束，裴瑞茲特地寫了一封「致歉文」，透過獅隊翻譯傳訊息給台鋼球團人員和施子謙，請他們代為轉達最深摯的歉意，裴瑞茲說，「昨天我收到他們回復的訊息，得知吳明鴻無大礙才鬆了一口氣，很開心他沒有受到嚴重的傷害。」

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