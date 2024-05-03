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中職》陳文杰傷癒復出 立刻先發打第6棒

2024/05/03 18:28

台鋼雄鷹陳文杰。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天做出球員異動，把陳文杰、施子謙、陳世嘉升上一軍，對戰力幫助最大的是陳文杰傷癒復出，他表示雖然球隊目前處於連敗，只要把自己做好，每個人都把事情做好，球隊狀況就會跟著起來，「連勝就會來！」

陳文杰於4月13日在比賽中受傷，隔天被降二軍，檢查後是左大腿後側拉傷，昨首次在二軍打復健賽，打滿9局5打數1安打，第9局還取消DH上場守中外野，他表示，目前狀況算是不錯，恢復情形比預期稍快，賽前也做打擊、跑壘、守備各種測試。

陳文杰表示，自己不算是太會受傷，已經很久沒進傷兵名單，日前受傷的當下只想到「怎麼會拉到？」，因為很想趕快回到一軍，治療與復健都很積極，復出的時間跟預期差不多，目前已經可以全力衝刺。

陳文杰指出，之前看轉播覺得學弟們的壓力都很大，這在球隊戰績低迷時是一定有的現象，自己在中信兄弟時期也曾遇過，大家都很想趕快走出來，「棒球本來就是每個人要把事情做好，如果有一個人做好，其他人就會被感染，球隊就會起來，，我覺得球隊最近有愈來愈好。」

陳文杰今天剛回一軍就先發守中外野打第6棒，總教練洪一中認為，其他人在陳文杰下二軍期間，守中外野感覺沒那麼讓人放心，「現在球隊很缺人，既然他可以了，那就先上來。」

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