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中職》傷兵滿營戰績依舊一枝獨秀 餅總點名兩大關鍵人物

2024/05/03 18:37

獅隊總教練林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今年球季統一獅傷兵滿營，包括胡智爲、林子崴、劉軒荅、林子豪、蘇智傑都躺在傷兵名單，捕手林岱安近期也因肩傷脫離戰線，至少要休兩個禮拜，即使有這麼多傷兵，獅隊仍以17勝5敗的亮眼戰績持續獨走，領先第二名的中信兄弟有5場勝差。

傷兵滿營，戰績依舊一枝獨秀，獅隊總教練林岳平指出，這些狀況在前幾年都曾發生，只是一直沒辦法擺脫銜接不良的問題，賽季中無法做出應對調整，今年春訓做好準備，假設哪一位球員因傷缺陣，就由另一位球員補上來，設定好人選安排不同陣型。

餅總舉例，開季前林子豪右肩強度不足，評估趕不上開季，就由陳重廷、潘傑楷遞補，「陣型改變打出來的戰績，老實說出乎意料、超乎預期，今年替補銜接上來的選手都變成是關鍵，打者我認為陳重廷是關鍵。」目前陳重廷打擊率3成45暫居聯盟榜首。

餅總坦言，其實野手還不是教練團最煩惱的部分，最擔心的還是中繼投手，所以才把原本設定擔任先發投手的裴瑞茲調往牛棚，球隊的問題點提早暴露，才改變他的角色，「如果說最關鍵的打者是陳重廷，那最關鍵的投手就是裴瑞茲。」本季裴瑞茲出賽11場拿下1勝1救援5中繼、防禦率0.52。

獅隊先發輪值少一名洋投，胡智爲又因傷脫離戰線，餅總認為郭俊麟適時扛起先發輪值很重要，「在球隊需要投手的時候他可以投，至於投球內容我們不會太苛責，後續還有投手做準備。」郭俊麟來到獅隊繳出1勝1敗、防禦率4.20的成績。

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