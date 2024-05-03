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中職》富邦3安打完封兄弟 曾峻岳霸氣連7顆155+火球解危

2024/05/03 21:13

曾峻岳化解危機。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕富邦悍將前役中斷4連勝不氣餒，今作客中信兄弟主場靠強大投手戰力壓制對手，布藍登繳出優質先發，曾峻岳更在大危機時秀出火球的壓制力，聯手終結者富藍戈助隊以1：0贏球，中信全場僅敲3安。

富邦先發布藍登今幾乎完全封鎖中信打線，只讓林書逸擊出2支安打，總計6局雖有2次四壞，但也飆出5次三振，無失分，奪下本季第2勝。

中信直到8局才又攻勢再起，1出局靠高宇杰保送和王威晨二壘安打攻佔二、三壘，變化球遭狙擊的富邦佈局投手曾峻岳，在危機之際「引擎全開」，對岳政華和林書逸一改投球策略，連續7顆火球猛飆2K，轉播單位顯示全破155公里，但聯盟測速為1顆153公里、5顆154公里、1顆156公里。

中信兄弟徐基麟今總計6局，被敲6支安打，失掉1分，連續3場繳出優質先發，卻未獲隊友火力支援，開季連續登板勝投場數停在3戰，無緣追平1992年陳義信、1998年卡洛索、2002年風神、2015年克蘭頓開季4戰4勝的隊史紀錄。

悍將先發投手布藍登。（記者廖耀東攝）

悍將林哲瑄敲出陽春全壘打。（記者廖耀東攝）

兄弟投手徐基麟。（記者廖耀東攝）

悍將終結者富藍戈。（記者廖耀東攝）

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