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湯優盃》奧運金牌沒漏氣！麟洋配擊敗世界第4組合 台灣隊2：0聽牌

2024/05/03 19:10

李洋／王齊麟。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今天在湯姆斯盃男子羽球團體錦標賽8強戰碰上丹麥，第2點上陣的「黃金男雙」李洋／王齊麟不負眾望，以21：14、21：15力退世界排名第4的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），助隊台灣隊率先以2：0聽牌。

台灣男團以分組第2闖進8強，今天和世界球王安賽龍領軍的丹麥正面交鋒。世界排名14的台灣一哥周天成打頭陣，鏖戰1小時又8分鐘，以21：19、14：21、21：19扳倒安賽龍，助隊先馳得點。

奧運男雙金牌李洋／王齊麟這次小組賽曾分頭搭配葉宏蔚、楊博軒，今天則是合體出擊，迎戰世界排名第4的阿斯特魯普／拉斯姆森，麟洋配過去碰上他們，取得4勝3負的小幅優勢。

李洋／王齊麟首局先搶下第11分，技術暫停後連續得分擴大領先，而陷入落後的丹麥組合打得相對躁進，頻頻出現失誤，麟洋配以21：14先馳得點。

進入第2局，麟洋配開賽遭遇對手抵抗，隨後打出流暢的進攻，取得8：4領先，即便一度被扳平，兩人仍能頂住壓力，以21：15收下勝利，助台灣隊拿下第2點。

台灣隊取得2：0領先後，第3點由「左手重砲」林俊易上陣，迎戰世界第4的安童森（Anders Antonsen）。

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