晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》味全龍率先使用PitchCom 領隊感謝三董支持運科

2024/05/03 20:18

味全龍吉力吉撈‧鞏冠首次在比賽中使用PitchCom。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍於今晚在主場天母對台鋼雄鷹3連戰第1場，成為中職第1支使用PitchCom投捕無線加密通訊設備的球隊，領隊丁仲緯表示，球團願意添購這項設備，要感謝「三董」魏應充大力支持運科。

丁仲緯指出，味全去年就開始研究PitchCom，既然聯盟今年開放，總教練葉君璋也於今年春訓赴美了解使用狀況，球團立刻進行採購，「能當中職引進的第1隊，也是一種榮譽，希望有助於縮短比賽時間，也讓球迷有更好的觀賽體驗。 」

丁仲緯表示，味全與廠商簽下3年租賃合約，購入2組PitchCom，每組含租金近百萬元，未來一、二軍都可以使用，經過1週的測試，今天首次在一軍比賽使用，「我們還順便添購幾項投打訓練設備，葉總本來就對運科很有興趣，也要謝謝三董魏應充對運科的大力支持。」

味全捕手吉力吉撈．鞏冠比賽中不時低頭看著右膝，因為PitchCom裝在他的護具上，投手艾璞樂的接收器是在球帽內緣，丁仲緯認為，感覺球員還需要一點時間去適應，熟練度應該會隨著使用次數增加而提高。

味全龍先發投手艾璞樂。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。