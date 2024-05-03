中職》味全龍率先使用PitchCom 領隊感謝三董支持運科

味全龍吉力吉撈‧鞏冠首次在比賽中使用PitchCom。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍於今晚在主場天母對台鋼雄鷹3連戰第1場，成為中職第1支使用PitchCom投捕無線加密通訊設備的球隊，領隊丁仲緯表示，球團願意添購這項設備，要感謝「三董」魏應充大力支持運科。

丁仲緯指出，味全去年就開始研究PitchCom，既然聯盟今年開放，總教練葉君璋也於今年春訓赴美了解使用狀況，球團立刻進行採購，「能當中職引進的第1隊，也是一種榮譽，希望有助於縮短比賽時間，也讓球迷有更好的觀賽體驗。 」

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丁仲緯表示，味全與廠商簽下3年租賃合約，購入2組PitchCom，每組含租金近百萬元，未來一、二軍都可以使用，經過1週的測試，今天首次在一軍比賽使用，「我們還順便添購幾項投打訓練設備，葉總本來就對運科很有興趣，也要謝謝三董魏應充對運科的大力支持。」

味全捕手吉力吉撈．鞏冠比賽中不時低頭看著右膝，因為PitchCom裝在他的護具上，投手艾璞樂的接收器是在球帽內緣，丁仲緯認為，感覺球員還需要一點時間去適應，熟練度應該會隨著使用次數增加而提高。

味全龍先發投手艾璞樂。（記者陳志曲攝）

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