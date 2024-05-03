全障運》「海誓山盟」情誼深 聖火第一棒跨海傳金門

全國身心障礙國民運動會將於五月二十五日至二十八日在南投縣登場，聖火第一棒傳遞到金門金湖國中，金門縣副縣長李文良（中著背心者）到場迎接聖火隊。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕全國身心障礙國民運動會今天啟動全台聖火傳遞列車，首站前進外島金門縣金湖國中，代表主辦單位出席的南投縣政府督學鐘美月說，南投是以辦喜事的心情迎接各地選手，尤其南投與金門有「山盟海誓」之約，共同見證聖火的傳遞格外感動。

南投縣與金門縣曾於2015年合作「飛躍稅務通」業務，旅居兩地民眾不用搭機往返，即可透過網路申辦稅務案件；由於南投靠山、金門傍海，兩縣跨域合作，當時留下「山盟海誓」佳話。

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李文良說，南投將金門作為傳遞聖火第1站，足見雙方「海誓山盟」的好交情。他勉勵金門籍選手把握機會，藉由參加比賽，展現自我，爭取最佳成績，也幫金門登上全國運動舞台。

李文良自南投聖火隊手中接下聖火，交給金湖國中校長莊錦智，再交給金門參賽選手組成的代表隊伍。

縣府教育處處長孫麗琪說，金門預計有21位選手、7位教練參賽，共報名田徑、羽球、地板滾球、特奧滾球等賽事。

南投縣政府表示，全國身心障礙國民運動會將於5月25日至28日在南投縣登場，共計辦理田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、輪椅籃球、保齡球、射箭、地板滾球、射擊、特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等多項比賽，預計各縣市有將近6000名隊職員共襄盛舉。

全國身心障礙國民運動會聖火隊將聖火第一棒交給金門縣金湖國中。（記者吳正庭攝）

全國身心障礙國民運動會啟動全台聖火傳遞列車，首站前進外島金門，南投縣政府督學鐘美月（左二）將聖火交給金門縣副縣長李文良（左一）。（記者吳正庭攝）

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