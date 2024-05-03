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湯優盃》「左手重砲」林俊易遭逆轉 台灣隊仍以2：1領先丹麥

2024/05/03 20:37

林俊易。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今在湯姆斯盃男子羽球團體錦標賽8強戰碰上丹麥，連贏兩點率先聽牌，第3點上陣的「左手重砲」林俊易遭逆轉，以21：14、10：21、14：21不敵安童森，讓丹麥追回1點。

台灣男團今天湯姆斯盃8強賽迎戰丹麥打得相當強勢，台灣一哥周天成以21：19、14：21、21：19扳倒世界球王安賽龍，助隊先馳得點。

第2點上陣的「黃金男雙」李洋／王齊麟不負眾望，以21：14、21：15力退世界排名第4的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），助隊先以2：0聽牌。

世界排名17的林俊易在第3點亮相，對決排名第4的安童森，兩人過去僅交手過一次，由安童森拿下勝利。

隊友連贏兩點為林俊易增添信心，他在今天開局打出9：2攻勢，即便技術暫停後失誤增加而失分，但他很快調整好節奏，以21：14先馳得點。

進入第2局後，林俊易陷入亂流，以2：9大幅落後，雖然偶爾逮到機會突襲得分，最後仍以10：21讓出一局。

林俊易在決勝局開賽多拍來回後，讓對手重心不穩倒地，率先搶下第1分，可惜隨後連續幾次回擊出界，陷入落後，也被安童森先取得賽末點，最終林俊易以14：21敗下陣來。

不過，台灣隊目前仍以2：1領先，第4點男雙由李哲輝／楊博軒對決世界排名18的克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard），李楊配曾對他們取得1勝。

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