中職》在恩師面前沒漏氣 林佳緯首打席掃長打揮別陰霾

林佳緯首局首打席就掃出三壘安打。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕在三民青少棒恩師「張班長」張志強見證下，今天統一獅開路先鋒林佳緯首局首打席就掃出三壘安打，再靠邱智呈適時安打跑回第1分，林佳緯一掃16打數0安打的陰霾，在恩師面前沒漏氣。

今天獅隊在台南棒球場推出「燃燒熱情的火 拚出感動的心」首場復古月主題活動，特別邀請張志強擔任開球嘉賓，林佳緯擔任接球捕手，賽前場外邀請名球評曾公曾文誠與張志強進行「老獅話家常TALK SHOW」活動。

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張志強聊到自己過去的職棒生涯，表示自己曾罹患投球失憶症，剛加盟獅隊前幾年，其實狀態不是很好，但很感謝當初球團及教練團願意給他機會，他也想辦法克服困難，希望可以帶給球隊幫助。

這次獅隊主題以傳奇球星為主軸，張志強說：「其實自己在獅隊的成績並沒有特別突出，但每次站在投手丘上，我都是用盡全力投出每一顆球，也希望把這份精神傳給後輩，希望他們從訓練、比賽都要做好準備，用盡全力別讓自己留下遺憾。」

今日統一獅復古月主題活動，賽前活動也特別由總經理蘇泰安頒贈「榮耀35感謝有你」獎座給張志強，肯定張志強在基層服務，也栽培許多年輕新秀。

張志強特別勉勵三民青少棒校友林佳緯、鄭澔，能在獅隊效力是一件很棒事情，獅隊是充滿人情味的球隊，對於每個許手都很用心在照護，希望他們能夠多多請教教練和學長，相信大家都會不吝嗇幫助你們，期待兩人也能以獅隊為榮。

統一獅特別邀請投手張志強回娘家當開球嘉賓。（記者李惠洲攝）

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