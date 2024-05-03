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網球》可惜！女雙球后謝淑薇逆轉不成 無緣馬德里紅土再爭冠

2024/05/03 21:24

謝淑薇（左起）和梅騰絲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕女雙世界球后謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）逆轉不成，3：6、5：7惜敗給第6種子捷克卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／德國西格蒙德（Laura Siegemund），頭號種子「台比聯軍」4強止步， 無緣2024馬德里網賽女雙冠軍戰。

經驗豐富的小薇組合，本季已在澳洲公開賽、印地安泉打下兩座重量級冠軍，如今WTA千分等級的馬德里紅土大賽又連闖3關，氣勢相當旺盛。只是4強戰強碰昔日女雙球后卡雷茲可娃，以及目前女雙第6的西格蒙德，「台比聯軍」開賽就與難纏的對手互保僵持，第7局發球率先失守，3：5落後時又遭突破，首盤拱手讓人。

本季首度組軍的「捷德人馬」來勢洶洶，此行3連勝1盤未失，尤其準決賽先馳得盤後，次盤第2局起歷經相互破發，又取得4：1領先。韌性十足的小薇組合並不放棄，第7局起逮住機會互破，追成5：5平手，可惜關鍵第11局錯失2個破發點，無路可退的第12局又遭「再見破發」，總計拉鋸1小時45分鐘直落2吞敗。

謝淑薇與已退役的捷克老戰友史崔可娃（Barbora Strycova），曾於2019年馬德里首度掄元；去年小薇就在西班牙首都復出，展開重返女雙球后的神奇之旅。儘管此行未能在馬德里幸運地笑捧賽史第2冠，她與梅騰絲信心未減，期許接下來紅土賽季持續調整，為法國公開賽的大滿貫重頭戲備戰。

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