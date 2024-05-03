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湯優盃》李哲輝／楊博軒直落二關門！ 台灣男團闖進4強寫隊史最佳

2024/05/03 21:21

李哲輝／楊博軒。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男團今在湯姆斯盃男子羽球團體錦標賽8強戰碰上丹麥，在2：1聽牌之下，第4點上陣的李哲輝／楊博軒以23：21、21：18擊敗克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard），助台灣隊以3：1關門，順利闖進4強，締造隊史最佳成績。

台灣男團今天湯姆斯盃8強賽迎戰丹麥打得相當強勢，台灣一哥周天成以21：19、14：21、21：19扳倒世界球王安賽龍，助隊拔得頭籌。

第2點上陣的「黃金男雙」李洋／王齊麟不負眾望，以21：14、21：15力退世界排名第4的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），台灣隊先以2：0聽牌。可惜「左手重砲」林俊易在第3點遭安童森逆轉，以21：14、10：21、14：21落敗，沒能提早關門。

世界排名12的李哲輝／楊博軒在第4點對決世界排名18的克亞爾（Rasmus Kjær）／瑟高（Frederik Søgaard）。兩組人馬一路激戰，暫停過後，李楊配找到攻擊節奏取得領先，即便被追平也能頂住壓力，以23：21先馳得點。

第2局李哲輝／楊博軒取得領先，但對手一路緊咬，趁著李楊配失誤後超前，隨後李楊配連續得分，也擋下對手反撲，以21：18拿下勝利。

台灣男團過去在湯姆斯盃最佳成績為8強，今天擊敗丹麥闖進4強，締造隊史最佳紀錄，接下來將和南韓、印尼勝方爭奪決賽門票。

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