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中職》睽違逾1300天再拿先發勝與單場MVP 施子謙吐心聲

2024/05/03 22:58

台鋼雄鷹先發投手施子謙。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕施子謙經由擴編選秀轉隊後首次在一軍出賽，就交出5局失1分的好投，帶領台鋼雄鷹以以5：1擊敗味全龍，中止最近的6連敗，他也在睽違逾1300天後，再次拿到先發勝與單場MVP。

施子謙在伍祐城受傷下二軍後遞補輪值，今天是他繼2022年4月3日睽違761天再次先發，用86球投5局、被打4支安打失1分，前次先發勝是2020年9月13日對中信兄弟、拿MVP是2020年8月9日對富邦悍將，各是1328、1363天前， 他興奮地說：「好久沒先發拿勝投，也好久沒拿MVP了！」

施子謙指出，過去3年在統一獅因為年紀變大，可以理解角色定位需要改變，在擴編選秀被台鋼選到後，第1個想法就毫不猶豫要轉先發，請訓練師協助他做準備，但中繼轉先發最困難是體力，「春訓牛棚投到40、50球，感覺手臂快飛出去了。」

施子謙透露，總教練洪一中賽後問他「你多久沒先發拿勝投？」，他回答「大概2年前」沒想到竟是4年前，感謝台鋼給他機會再回先發，剛開始沒想到能適應這個角色，春訓拉投球量遇到瓶頸一度疲勞，而且腳又受傷，經過二軍投3到4場才慢慢調整回來。

施子謙表示，前2局還找不到先發的節奏，造成用球數太多，後3局才有好的感覺，感謝情蒐與捕手提供很多資訊，很幸運隊友幫忙打這麼多分，自己也很努力投完5局，「能在球隊逆境的時候，幫忙中止連敗，感覺真的很棒。」

施子謙賽後立刻跟太太視訊，兒子爆出一句「爸爸你很棒！」差點讓他落淚，第1次看他先發的女兒也旁邊拍手，「他們也很辛苦，這個MVP要獻給他們，一起分享這些喜悅。」

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