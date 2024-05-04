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網球》4連敗後狂飆5連勝！盧布列夫馬德里紅土大師賽爭冠

2024/05/04 07:13

盧布列夫。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕盧布列夫（Andrey Rublev）4連敗後強力反彈，5連勝勇闖2024馬德里網賽男單決戰，俄國第7種子問鼎職業生涯第2座ATP千分等級大師賽冠軍。

盧布列夫強力發球與正手拍在紅土發威，克服開賽發球局太緊張而丟掉的劣勢，隨即回穩全場3度破發，適時壓制美國12種子弗里茲（Taylor Fritz），僅花73分鐘就挾6：4、6：3獲勝，不但揮別自3月印地安泉次輪輸球後，邁阿密、蒙地卡羅、巴塞隆納連3站都一戰出局的低潮，更首闖馬德里壓軸舞台。

賽後被主持人問及，轉戰西班牙首都發生什麼變化時，盧布列夫直言：「精神上我感覺好多了，我能夠表現出來，把情緒引向正確方向。」先前8強3盤扳倒志在三連霸的地主第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），更讓盧布列夫士氣大振，「當然，它幫助我進入決賽。沒有這個，我就不會站在這裡。」

至於盧布列夫壓軸對手，則為首闖大師賽決戰的加拿大非種子阿利亞西姆 （Felix Auger-Aliassime）。 他與捷克30種子萊赫卡（Jiri Lehecka）開賽3：3僵持不下時，對方第7局因腰傷被迫退賽。

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