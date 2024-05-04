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湯優盃》遭台灣一哥周天成擊落！「龍王」安賽龍自我檢討：好生氣...

2024/05/04 09:22

安賽龍與周天成。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣男團昨天以3：1力退強敵丹麥，隊史首度闖進湯姆斯盃4強，打頭陣的台灣一哥周天成以21：19、14：21、21：19扳倒世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），為台灣隊注入強心針。賽後安賽龍也自我檢討，更坦言對自己感到非常生氣。

周天成昨天賽後接受《BWF》官網訪問表示，安賽龍是世界上最好的球員，他也深信安賽龍能夠做出反擊，「我盡量專注在我能做的事情上，我的隊友都在替我加油，我明白我必須為他們贏下這一點。最後那幾分，我持續加快速度，根本不知道發生什麼事，彼此就這樣互相來回。」

「我認為他有很多不同的策略，所以我試著搶先他一步，做出一些不同的改變，像是發球，如此一來我就能改變我的節奏，這是關鍵。」筋疲力盡的周天成也直呼，「我每次都要打到第三局，但我真的不想要再打到第三局了！」

落敗的安賽龍在首局一度取得10：5領先，賽後他對《BWF》官網表示，「我試著保持冷靜，但效果不好，這是場激烈的對決，非常高強度。周天成打得非常出色，他絕對值得這場勝利。第一局的時候，我本應利用自己大幅領先的優勢，但我放慢了腳步，那真的是我經驗不夠。我要再次稱讚周天成，事情就是這樣，坦白說，我現在真的感到非常生氣。」

安賽龍重整情緒後，也在個人X（原推特）上發文，「昨天真是場艱難的敗仗，但能為丹麥隊效力永遠是我的榮幸，祝福所有晉級的隊伍好運，也和各位在幾週後的馬來西亞大師賽相見！感謝大家的支持。」

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