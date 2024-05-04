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NBA》湖人「連坐法」開鍘整個教練團！沃神爆「火腿」還有球隊要

2024/05/04 08:45

漢姆（左）。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日宣布開除總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham），然而這只是紫金大軍的第一步！根據《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）報導，湖人「連坐法」式的將整個教練團成員都分道揚鑣。

湖人今年季後賽以1：4遭金塊淘汰後，外界就盛傳漢姆的飯碗不保，如今他也確定下台一鞠躬，且湖人也將其教練團全數開除。隨後《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）也證實此報導，並補充助教漢迪（Phil Handy）也是被解雇的人員之一。

美媒《Bleacher Report》指出，漢迪遭到湖人開除令人吃驚，因為他自2011-12賽季首度被聘請為湖人助教以來，一直備受尊敬。他之後還為騎士與暴龍效力過，最後重返湖人。

儘管過去有報導透露，漢迪可能會是漢姆被開除後的接替人選，但昨天就有消息傳出，布登侯澤（Mike Budenholzer）、亞特金森（Kenny Atkinson）、瑞迪克（JJ Redick）與泰倫魯（Tyronn Lue）才是可能的接替人選。

漢姆在2022年與湖人簽下4年合約，期間率湖人戰績90勝74敗，也沒有在季後賽打出成績，整體而言的帶兵功力差強人意。不過《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上表示，不管是現在或者將來，漢姆都預計將成為NBA其他球隊的總教練候選人。

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